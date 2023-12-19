快訊

應徵店員…面試官開「高薪」 求職女一聽數字傻了：徹底清醒

MLB／大谷翔平名言+1 日本教練透露他說這句話後逆轉墨西哥

放棄美國國籍大查稅非主因 專家曝真正理由

「賴皮寮」打卡點才遭下架 副總統官邸也被加註

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
「賴皮寮」一詞甚至在17日一度成為搜尋排行榜第一名，隨後雖遭下架，但現在Goole地圖上的台北市仁愛路三段的副總統官邸又被網友改成「中華民國副總統賴皮寮官邸」。圖／聯合報系資料照片
「賴皮寮」一詞甚至在17日一度成為搜尋排行榜第一名，隨後雖遭下架，但現在Goole地圖上的台北市仁愛路三段的副總統官邸又被網友改成「中華民國副總統賴皮寮官邸」。圖／聯合報系資料照片

民進黨總統候選人賴清德萬里老家在Google地圖上被名為「賴皮寮」，還有人揪團北上打卡參觀，此事甚至紅到新加坡媒體，儼然成為最新熱門打卡景點。「賴皮寮」一詞甚至在17日一度成為搜尋排行榜第一名，隨後雖遭下架，但現在Goole地圖上的台北市仁愛路三段的副總統官邸又被網友改成「中華民國副總統賴皮寮官邸」，越演越烈。

民眾黨立委候選人黃國昌爆賴清德在老家新闢建物，且未繳房屋稅。賴清德曾對此表示，萬里老家是2003年改建，一直都有繳稅；不過新北市政府指出，該棟房屋是「既存違建」，賴清德從來沒有繳過房屋稅。許多政論節目開始討論，使得賴清德為此流下男兒淚，網友也因此越加關注事件發展。

前立委邱毅在14日先宣布要前往「賴皮寮」開直播，馬上引起網友討論，更有不少人知道地點後，前往該處參觀。隨後Google地圖竟真的出現「賴皮寮」，一度還被網友評為五星好評。民眾黨總統參選人柯文哲聽到後更諷刺，「對我國觀光事業又多了個新的景點」。

不過後來因為不知名原因，打卡景點遭下架。不過周邊Google地圖上隨即又出現「賴皮寮公園」、「賴皮寮道路」。只是過沒多久，這兩處景點又遭下架，引發網友熱議。

此事現在還紅到新加坡，該地媒體使用「老家違建被谷歌地圖標示為賴皮寮 賴清德過去決策被質疑為雙重標準」作標題，內文提到「在野黨批評賴清德過去擔任台南市長時，為執行台南市鐵路地下化計畫，不顧沿線300多戶居民跪地懇求，強拆建物，卻對自己違建的老家格外寬容，顯然是雙重標準。」

PTT有網友酸說，賴皮寮已然成為最新的「民主聖地」、「超越台灣法律的違章聖殿」。也有人質疑，「國安人員守違建，現在黨國不分了是不是？」。另有民眾說：台南登革熱死這麼多人都沒有哭，現在是在哭什麼。還有網友認為此事關鍵在於「1、違建，2、財產申報不實，3、逃稅，4、說謊」。

賴皮寮事件越燒越烈，今天早上Google地圖上的台北市仁愛路三段120號又冒出「中華民國副總統賴皮寮官邸」，網站下架速度完全跟不上網友速度與創意。現在的情況儼然是野火燒不盡，春風吹又生，民進黨若不盡快想辦法止血，恐難保選情會在最後關鍵時刻受到影響。

民進黨總統候選人賴清德萬里老家在Google地圖上被名為「賴皮寮」，現在連台北市仁愛路三段的副總統官邸又被網友改成「中華民國副總統賴皮寮官邸」。圖／取自Google地圖
民進黨總統候選人賴清德萬里老家在Google地圖上被名為「賴皮寮」，現在連台北市仁愛路三段的副總統官邸又被網友改成「中華民國副總統賴皮寮官邸」。圖／取自Google地圖

2024選舉 2024總統選舉 賴清德

延伸閱讀

民進黨再攻塭仔圳 侯辦：想掩蓋賴清德南鐵東移暴行

「賴皮寮」違建申請自拆？新北拆除隊：可自拆 無需申請

賴清德不拆老家違建第105天 藍：要破不進台南議會紀錄

藍控與建商獨董關係緊密 賴清德辦：選舉栽贓

相關新聞

明年度中央政府總預算三讀 刪減299億比例近10年最低

立法院會今天三讀通過民國113年度中央政府總預算，歲出原編列約新台幣2兆8818億元，減列約299億元，刪減比例約為1....

賴清德萬里老家違建爭議 柯文哲喊話忍痛拆除

民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建爭議，民眾黨總統候選人柯文哲今天再度向賴喊話，勸賴清德忍痛拆除違建，前立法院長蘇嘉全、...

「賴皮寮」打卡點才遭下架 副總統官邸也被加註

民進黨總統候選人賴清德萬里老家在Google地圖上被名為「賴皮寮」，還有人揪團北上打卡參觀，此事甚至紅到新加坡媒體，儼然...

震傳媒民調／侯康配29.6%支持度緊咬賴蕭配31.4%

震傳媒今公布最新2024總統大選民調，賴蕭配以31.4%的支持度，領先侯康配的29.6%支持度，賴蕭小幅領先1.8%，柯...

民進黨再攻塭仔圳 侯辦：想掩蓋賴清德南鐵東移暴行

民進黨今舉行記者會，批國民黨總統候選人侯友宜新泰塭仔圳市地重劃案。侯友宜競選辦公室發言人吳亮賢表示，身為民進黨主席的賴清...

柯粉北平東路權遭駁回 網稱藍綠一家親..蔣萬安回應了

大選倒數25天，明年1月13日投票，民進黨中央黨部前的北平東路路權，日前被民眾黨支持者搶得路權申請資格，不過媒體人黃揚明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。