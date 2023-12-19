「賴皮寮」打卡點才遭下架 副總統官邸也被加註

民進黨總統候選人賴清德萬里老家在Google地圖上被名為「賴皮寮」，還有人揪團北上打卡參觀，此事甚至紅到新加坡媒體，儼然成為最新熱門打卡景點。「賴皮寮」一詞甚至在17日一度成為搜尋排行榜第一名，隨後雖遭下架，但現在Goole地圖上的台北市仁愛路三段的副總統官邸又被網友改成「中華民國副總統賴皮寮官邸」，越演越烈。

民眾黨立委候選人黃國昌爆賴清德在老家新闢建物，且未繳房屋稅。賴清德曾對此表示，萬里老家是2003年改建，一直都有繳稅；不過新北市政府指出，該棟房屋是「既存違建」，賴清德從來沒有繳過房屋稅。許多政論節目開始討論，使得賴清德為此流下男兒淚，網友也因此越加關注事件發展。

前立委邱毅在14日先宣布要前往「賴皮寮」開直播，馬上引起網友討論，更有不少人知道地點後，前往該處參觀。隨後Google地圖竟真的出現「賴皮寮」，一度還被網友評為五星好評。民眾黨總統參選人柯文哲聽到後更諷刺，「對我國觀光事業又多了個新的景點」。

不過後來因為不知名原因，打卡景點遭下架。不過周邊Google地圖上隨即又出現「賴皮寮公園」、「賴皮寮道路」。只是過沒多久，這兩處景點又遭下架，引發網友熱議。

此事現在還紅到新加坡，該地媒體使用「老家違建被谷歌地圖標示為賴皮寮 賴清德過去決策被質疑為雙重標準」作標題，內文提到「在野黨批評賴清德過去擔任台南市長時，為執行台南市鐵路地下化計畫，不顧沿線300多戶居民跪地懇求，強拆建物，卻對自己違建的老家格外寬容，顯然是雙重標準。」

PTT有網友酸說，賴皮寮已然成為最新的「民主聖地」、「超越台灣法律的違章聖殿」。也有人質疑，「國安人員守違建，現在黨國不分了是不是？」。另有民眾說：台南登革熱死這麼多人都沒有哭，現在是在哭什麼。還有網友認為此事關鍵在於「1、違建，2、財產申報不實，3、逃稅，4、說謊」。

賴皮寮事件越燒越烈，今天早上Google地圖上的台北市仁愛路三段120號又冒出「中華民國副總統賴皮寮官邸」，網站下架速度完全跟不上網友速度與創意。現在的情況儼然是野火燒不盡，春風吹又生，民進黨若不盡快想辦法止血，恐難保選情會在最後關鍵時刻受到影響。 民進黨總統候選人賴清德萬里老家在Google地圖上被名為「賴皮寮」，現在連台北市仁愛路三段的副總統官邸又被網友改成「中華民國副總統賴皮寮官邸」。圖／取自Google地圖

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