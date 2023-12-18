監院巡查政院關注居住正義 請建加速社宅興建

監察院今天巡察行政院，監委賴振昌關切國內青年及經濟相對弱勢族群的居住情形，他表示，政府有滿足人民居住需求的義務，台灣都會地區房價飆漲，青年及經濟相對弱勢族群必須付出更多努力，才能獲得適居的住所，招致民怨，建請全面清查閒置或被占用公有土地，加速社宅的興建。

賴振昌指出，政府推動各項住宅政策，房價仍居高不下，社會住宅呈現供不應求情形，公有土地有閒置占用現象。以六都為例，遭占用面積大於1650平方公尺的國有土地42筆，總面積19.64公頃，閒置的大面積國有土地，有1萬6838筆，總面積達1635公頃。公有土地是全民公共財，各行政機關應去除本位主義心態，讓公有土地能夠積極有效利用。

賴振昌表示，高房價是國人關切的問題，高房價的成因，在於購屋市場扭曲及炒作，政府除了要讓房價回歸理性，也要加速興建社會住宅，協助民眾解決居住問題，如何充分利用公有土地，增加社會住宅土地供給，解決社會居住需求，請行政院及相關機關檢討深思。

財政部次長阮清華說，興建社會住宅是國家重大政策，財政部國產署積極配合主管機關興建，截至目前，提供超過490公頃國有土地，被占用國有土地的處理，分為二期擬訂清理計畫辦理，閒置土地透過委託經營、改良利用設定地上權，辦理民間認養，或以標租方式辦理活化。

內政部長林右昌表示，公有土地利用議題，內政部已進行跨部會機關多元整合，提供611.4公頃土地，興建社會住宅，未來將透過區段徵收，市地重畫，或以專案讓售方式，修訂相關法規等措施，增加興建社會住宅的土地。

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