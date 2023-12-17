蔡總統幫謝佩芬助選 呼籲支持沿續蔡英文路線的「美德配」
蔡英文總統上午到台北市大直幫民進黨的立委候選人謝佩芬助選，行政院副院長鄭文燦、港湖區立委候選人高嘉瑜也出席。
蔡總統到場合照完接著上香參拜，走到廣場向在場民眾致意，致辭時細數任內推出的長照、托育及教育政策，還向民眾解釋所謂的蔡英文路線，就是「沉著穩定、令人相信」，也請民眾支持能沿續蔡英文路線的「美德配」，而且也呼籲支持者要支持民進黨的立委，讓國會能過半。
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