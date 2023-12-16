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民眾黨台南造勢萬人湧入 柯文哲猛攻賴清德雙標

聯合報／ 記者周宗禎莊曜聰劉學聖／台南即時報導
民眾黨總統候選人柯文哲今天下午在台南市中西區尊王路舉辦首場大型造勢活動，現場湧入上萬支持者，聲勢驚人。記者劉學聖／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今天下午在台南市中西區尊王路舉辦首場大型造勢活動，現場湧入上萬支持者，聲勢驚人。記者劉學聖／攝影

民眾黨規畫六場大型造勢活動，今午首場在賴清德本命區台南，今天下午尊王路現場超過萬人湧入，氣氛熱烈，民眾黨總統候選人柯文哲大進場走快20分鐘才上台，柯批民進黨總統候選人賴清德「雙標」，從違建案、台南議長賄選案、光電案到台獨、反核議題都講不清楚。柯向支持者喊話「台灣不是民進黨的專利」是全體台灣人民的，明年大選一定要贏，把台灣贏回來還給人民。

柯文哲說，看到這麼多朋友到場，心中非常感謝，知道大家站出來是為了台灣下一代的未來，台灣400年來，台南一直走在前面，求學時覺得台南一中同學特別有氣質，應該是歷史文化的陶冶，但近年來台南傳出壞消息，包括議長賄選、光電案、爐碴案、88槍案，裡面都有關鍵人物郭再欽，「這是民進黨新潮流的人」，賴清德應該要講清楚。

柯文哲說，民進黨以前有黨外精神，沒想到這幾年變壞這麼快，黨部「清廉、執政、愛鄉土」的標語應改成「貪汙、懶惰、新潮流」，賴清德違建案被黃國昌踢爆，說一個謊要用十個謊掩蓋，已被謊言淹沒。他說，台灣違建很多，被抓到就認錯道歉，他老家的曬衣場、黃國昌家的違建，及過去蘇嘉全、韓國瑜家違建遇到選舉也都處理了，「賴清德有什麼理由不拆？」

柯文哲指出，賴清德當市長時遇到議長李全教賄選案，選擇200多天不進議會，那時還發生登革熱，現在面對議長邱莉莉賄選案卻沒任何評論，「這就是雙標」，另外，民進黨兩個神主牌是台獨跟反核，賴清德說自己是務實台獨工作者，也說台灣是主權獨立的國家，不用宣布台獨，那台灣是何時獨立建國完成、過去這麼多年「在喊什麼東西」，美國表達不支持，就從「台獨金孫」變成「台獨龜孫」，賴清德的勇氣、理念在哪裡？

文哲表示，希望支持者向身邊朋友、長輩說明，明年總統大選是轉捩點，要回到藍綠惡鬥還是走向新政治、新文化，給台灣一個機會翻轉，拜託大家把台灣贏回來。

民眾黨總統候選人柯文哲今天下午在台南市中西區尊王路舉辦首場大型造勢活動，現場湧入上萬支持者，聲勢驚人。記者劉學聖／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今天下午在台南市中西區尊王路舉辦首場大型造勢活動，現場湧入上萬支持者，聲勢驚人。記者劉學聖／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今天下午在台南市中西區尊王路舉辦首場大型造勢活動，現場湧入上萬支持者，聲勢驚人。記者劉學聖／攝影
民眾黨總統候選人柯文哲今天下午在台南市中西區尊王路舉辦首場大型造勢活動，現場湧入上萬支持者，聲勢驚人。記者劉學聖／攝影
民眾黨首場大型造勢在台南登場，民眾黨總統候選人柯文哲批賴清德雙標，在違建案、台南議長賄選案、台獨、反核等議題上交代不清。記者劉學聖／攝影
民眾黨首場大型造勢在台南登場，民眾黨總統候選人柯文哲批賴清德雙標，在違建案、台南議長賄選案、台獨、反核等議題上交代不清。記者劉學聖／攝影

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