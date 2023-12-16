民眾黨台南造勢萬人湧入 柯文哲猛攻賴清德雙標
民眾黨規畫六場大型造勢活動，今午首場在賴清德本命區台南，今天下午尊王路現場超過萬人湧入，氣氛熱烈，民眾黨總統候選人柯文哲大進場走快20分鐘才上台，柯批民進黨總統候選人賴清德「雙標」，從違建案、台南議長賄選案、光電案到台獨、反核議題都講不清楚。柯向支持者喊話「台灣不是民進黨的專利」是全體台灣人民的，明年大選一定要贏，把台灣贏回來還給人民。
柯文哲說，看到這麼多朋友到場，心中非常感謝，知道大家站出來是為了台灣下一代的未來，台灣400年來，台南一直走在前面，求學時覺得台南一中同學特別有氣質，應該是歷史文化的陶冶，但近年來台南傳出壞消息，包括議長賄選、光電案、爐碴案、88槍案，裡面都有關鍵人物郭再欽，「這是民進黨新潮流的人」，賴清德應該要講清楚。
柯文哲說，民進黨以前有黨外精神，沒想到這幾年變壞這麼快，黨部「清廉、執政、愛鄉土」的標語應改成「貪汙、懶惰、新潮流」，賴清德違建案被黃國昌踢爆，說一個謊要用十個謊掩蓋，已被謊言淹沒。他說，台灣違建很多，被抓到就認錯道歉，他老家的曬衣場、黃國昌家的違建，及過去蘇嘉全、韓國瑜家違建遇到選舉也都處理了，「賴清德有什麼理由不拆？」
柯文哲指出，賴清德當市長時遇到議長李全教賄選案，選擇200多天不進議會，那時還發生登革熱，現在面對議長邱莉莉賄選案卻沒任何評論，「這就是雙標」，另外，民進黨兩個神主牌是台獨跟反核，賴清德說自己是務實台獨工作者，也說台灣是主權獨立的國家，不用宣布台獨，那台灣是何時獨立建國完成、過去這麼多年「在喊什麼東西」，美國表達不支持，就從「台獨金孫」變成「台獨龜孫」，賴清德的勇氣、理念在哪裡？
文哲表示，希望支持者向身邊朋友、長輩說明，明年總統大選是轉捩點，要回到藍綠惡鬥還是走向新政治、新文化，給台灣一個機會翻轉，拜託大家把台灣贏回來。
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