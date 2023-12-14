喊一年未推內閣制就辭職 趙少康：加強大家信心
昨天國民黨副總統候選人趙少康在政大演講時講出上任一年未推動內閣制就請辭，今上午他到三峽晨間市場掃街時表示，這事情與國民黨總統候選人侯友宜討論過，為加強大家的信心，因此表示未推動內閣制就請辭。
趙少康說，推動內閣制是普遍獲得支持的事情，英雄所見略同，因此民眾黨主席柯文哲也贊成此作法，內閣制對台灣的政治市較穩定的，不會發生選總統出現兩顆子彈問題。
他說，先進國家如英國、德國、日本都是內閣制，因此提出一年之內沒有推動就辭職，目的為加強同學(政大) 信心及承諾一定會推動。
他說，關於18歲公民權自己是贊成的，雖不是共同政見不過去年複決，中廣也免費提供400多個廣告，推18歲年輕人一起做，幾年前自己最希望18歲公民權及不在籍投票，但去年只有複決18歲公民權。
👉2024選戰最前線
▪ 名單整理包／選舉登記終了！區域立委、不分區名單一次看
▪ 2024總統副總統選舉 一圖看懂3組參選人資歷背景
▪ 2024全國不分區立委 16黨提名背景一次看
▪ 2024總統與立委選舉保證金知多少？退還門檻一次看New
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言