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喊一年未推內閣制就辭職 趙少康：加強大家信心

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
國民黨副總統候選人趙少康今上午到三峽晨間市場掃街。記者李定宇／攝影
國民黨副總統候選人趙少康今上午到三峽晨間市場掃街。記者李定宇／攝影

昨天國民黨副總統候選人趙少康在政大演講時講出上任一年未推動內閣制就請辭，今上午他到三峽晨間市場掃街時表示，這事情與國民黨總統候選人侯友宜討論過，為加強大家的信心，因此表示未推動內閣制就請辭。

趙少康說，推動內閣制是普遍獲得支持的事情，英雄所見略同，因此民眾黨主席柯文哲也贊成此作法，內閣制對台灣的政治市較穩定的，不會發生選總統出現兩顆子彈問題。

他說，先進國家如英國、德國、日本都是內閣制，因此提出一年之內沒有推動就辭職，目的為加強同學(政大) 信心及承諾一定會推動。

他說，關於18歲公民權自己是贊成的，雖不是共同政見不過去年複決，中廣也免費提供400多個廣告，推18歲年輕人一起做，幾年前自己最希望18歲公民權及不在籍投票，但去年只有複決18歲公民權。

國民黨副總統候選人趙少康今上午到三峽晨間市場掃街。記者李定宇／攝影
國民黨副總統候選人趙少康今上午到三峽晨間市場掃街。記者李定宇／攝影

2024選舉 2024總統選舉 趙少康 內閣 18歲公民權 侯康配

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