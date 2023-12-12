影／立法院將表決提前休會 時力極力反對
立法院將表決提前停會案表決案，時代力量黨團上午舉行記者會說明時代力量的主張：「反對提前停會」。針對停會案，邱顯智委員重申時力黨團的立場，堅決反對立法院提前停會。目前總預算案的審查正如火如荼進行，能否如期通過尚不確定，立法委員本應善盡其職責，為人民把關他們辛苦的納稅錢，然而執政黨現在卻要提前停會去選舉，「這樣人民可以接受嗎？」。
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