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蔡總統接見 大橋光夫：台灣加入CPTPP 還需要一些時間

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天下午在官邸接見「日本台灣交流協會」會長大橋光夫。圖／總統府提供
蔡英文總統今天下午在官邸接見「日本台灣交流協會」會長大橋光夫。圖／總統府提供

蔡英文總統今天下午在官邸接見「日本台灣交流協會」會長大橋光夫，她表示，去年台日雙邊貿易總額以及日本對台投資金額，都創下歷史新高，顯示雙方從政府到民間的交流越來越緊密。台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，除了有助提升台日關係，也將為區域經濟帶來最大綜效和利益。日本是CPTPP具領導地位的重要成員國，希望繼續給予台灣支持和協助，台日攜手合作為世界帶來更多貢獻。

大橋光夫表示，日本向來主張支持台灣加入CPTPP，但CPTPP入會條件為共識決，或許還需要一些時間，期盼台灣在不久的將來能有機會加入CPTPP。

蔡總統致詞時首先歡迎大橋再次訪問台灣。她說，去年也是這個時候見面，今天很高興能再次見到老朋友。大橋上任12年來，為台日關係做出很多貢獻與努力，也促成雙方簽署多項協定，這些成果都是台日關係發展的重要基石，她要再次表達誠摯的感謝。

蔡總統說，她也要感謝日本政府，持續對外傳達支持台灣參與「世界衛生組織（WHO）」等相關國際組織，尤其日本今年擔任G7主席國，在外長會議共同聲明中，也表達相同的支持。未來，台灣也會和日本攜手合作，為世界帶來更多貢獻。

蔡總統表示，近年來，台灣和日本共同對抗疫情的挑戰，同時我們也持續深化經貿夥伴關係。去年雙邊貿易總額以及日本對臺投資金額，都創下歷史新高，這些都顯示，台日雙方從政府到民間的交流愈來愈緊密。

蔡總統指出，相信台灣加入CPTPP，除了有助於提升台日關係，也將為區域經濟帶來最大綜效和利益。日本是CPTPP具領導地位的重要成員國，希望繼續給予台灣支持和協助。

蔡總統提到，今天上午她在總統府歡迎駐台代表片山和之來台抵任，現在則是跟大橋會長見面交流。台日關係的緊密情誼，就是像這樣一步步的累積，她要再次感謝各位貴賓對台灣的支持。對於大橋明、後兩天將出席「台日經貿會議」以及「第三國市場合作委員會」，也預祝會議圓滿成功，成果豐碩。

大橋光夫致詞時指出，他自2011年起擔任日本台灣交流協會會長已經12年，經常在思考如何為台灣做更多事情，對於蔡總統就任8年以來，提升台灣國際知名度，確保台灣成為令人尊敬的民主國家，可以與其他國家對等交流，讓台灣成為世界的台灣，他要表達高度敬意。

大橋光夫指出，前總統李登輝任內透過修憲，總統任期最高只能兩任8年，彰顯台灣是一個成熟的民主國家，他要對李登輝推動民主化的貢獻表達敬意。他相信，無論台灣下一任總統是誰，台灣的民主化都值得世界誇讚，民主制度也讓台灣以對等方式與世界各國往來。他也期盼，蔡總統卸任後持續給予台灣、日本及世界各國相關建議。

日本台灣交流協會 台日關係 李登輝 蔡英文 CPTPP 總統府

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