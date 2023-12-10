距大選僅1月 招募選務人員有城鄉落差 都會區要靠人情請託

距明年1月13日投票剩約1個月，近年選舉面臨投票所地點難找、公務員任選務人員意願不高等挑戰，今年選務法規修正，公務人員比率從二分之一調為三分之一，鼓勵非公務員來協助，加上待遇調高，選務人員招募困境有緩解，卻存在同酬不同工現象，新北規模最大是板橋社後里投開票所，選舉人數達5001人，最迷你是石碇區豐田里84人。選務作業費全國一致，沒有城鄉差異，板橋區公所人員觀察，愈繁重的所找人相對困難，要靠人情說服。

新北市選委會表示，2024新北選舉人數約339萬人，規畫2681個投開票所、3萬多名工作人員。回顧近年選舉，新北2018年投票所2446個，2020年有2559個，2022年是2663個，因選舉人數增加，增加投開票所，2024選舉投開票所比2020年大選增加122個。

新北市2024選務人員已找齊，正舉辦教育訓練，選委會直言，今年有調高選務人員工作費，主任管理員工作費3700元、主任監察員3050元，調高待遇、放寬選務法規，有減輕都會區找人壓力。

新北中和區一名資深民政人員坦言，參與選務工作壓力大，除要早起，更是要負起責任不能犯錯，現在資訊傳播發達，開票時很多人都在現場監督，很多老師都不願意做，認為不賺外快也沒差。

有別於都會區選務人員相對難招募，金門因臨時、約聘僱人力充裕，許多人認為當選務人員可領錢又有公假，大家搶著做，相較於本島呈現兩樣情。金門縣選委會表示，2024金門選舉人數約12萬6023萬人，開設95個投開票所、1262名工作人員，人力早早就招募完成。

2024總統副總統、立委選舉，基隆市選民數約31萬2000人，全市開設285個投開票所，比去年縣市長選舉多4個。基隆市選委會副總幹事鄭錦濃說，投開票所開設順利，與過去選舉變動不大，主要設在活動中心、學校等室內空間，雨天也不致有困擾。

基隆市往年偶有選務人員招募困難窘境，明年大選選務工作相對順利。選委會認為是因市長謝國樑指示局處長鼓勵同仁參與，今年7月間就招募到9成，8月就達標。

歷年投開票所選務人員，公務人員要超過一半，今年降低到三分之一。鄭錦濃說，基隆市明年大選投開票所選務人員，公務人員仍然超過半數。 新北市選委會舉辦2024選舉投開所模擬演練及主任管理員講習。圖／新北市選委會提供

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