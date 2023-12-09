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世界人權日 政治受難者楊國宇：不要美化、淡忘歷史

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
政治受難者前輩楊國宇今於國家人權博物館「2023年世界人權日」典禮講述少年時期遭遇的白色恐怖歷史。記者葉冠妤／攝影
政治受難者前輩楊國宇今於國家人權博物館「2023年世界人權日」典禮講述少年時期遭遇的白色恐怖歷史。記者葉冠妤／攝影

國家人權博物館今舉行「2023年世界人權日」典禮。日前捐贈相伴70載小提琴的政治受難者前輩楊國宇，上台講述少年時期遭遇的白色恐怖歷史，他對政府提出3項呼籲，包括要致力保存白色恐怖歷史、加強下一代對白恐的認識，不要美化歷史，以及保存歷史遺跡。

今年91歲的楊國宇，18歲時遭逮捕入獄，關押10年，直到28歲才釋放。他說，綠島的牢獄生活是永無止盡的勞動，以及接受洗腦教育，作為懲罰的延續。而且綠島關的政治犯眾多，還要小心隱藏其中的抓耙仔，心理壓力非常大。

楊國宇說，他上個月跟參訪人權博物館的大學生座談，年輕學子們提出非常多問題，讓他有很深的感觸，社會已經忘了白色恐怖，年輕人不了解，所以疑問很多。透過國家人權博物館努力保留了白色恐怖歷史，讓他他心裡很感動。

他也想藉此向文化部呼籲3件事，第一是需要致力保存歷史，加強下一代對白色恐怖的認識，不要重蹈覆轍。第二個是不要扭曲、美化歷史，歷史真相只有一個，不要讓時間淡化歷史；第三是要保存歷史遺跡。

楊國宇也感謝所有難友一路陪伴，一起愛這片土地、愛台灣。他希望台灣是一個安定、自由的民主社會，永遠不要再經歷白色恐怖者一樣的事。

文化部長史哲致詞表示，「時間與記憶是轉型正義最大的敵人」，認識歷史需要更多的社會對話，文化部及人權博物館一定會持續推動及深化轉型正義、人權教育的重要課題，致力發揮博物館研究、典藏、展示及教育推廣的功能，期盼透過博物館社會對話，對抗時間這個敵人，讓整個記憶維持下去，「追求人權及保障人權不倒退一樣重要」。

國家人權博物館 白色恐怖 文化部

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