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黃光芹臉書公布「告退文」：選後全面退出政論節目

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為黃光芹（右）在網路節目「觀點芹爆戰」訪問前立委邱毅（左）情形。圖/網路節目「觀點芹爆戰」提供
圖為黃光芹（右）在網路節目「觀點芹爆戰」訪問前立委邱毅（左）情形。圖/網路節目「觀點芹爆戰」提供

黃光芹昨(7)日晚間在臉書以「告別那6分之1席位！」為標題，宣布會在總統大選結束後，全面退出上了20年的政論節目，並稱在選舉期間已暫時退出，因為還有幾個已經約好的通告，自己在大選開票的前後及當天，會是她在政論節目中的「最後停格」。

黃光芹並說明退出的理由，她坦言，「已無法在任何一家政論平台找到所謂的正當性，並符合政治正確」、「當有一天成為黑羊，也是我主動告退的時候」。

談到政論節目，黃光芹坦承自己早就不看政論節目了，「又怎麼能繼續上，並說給別人聽？」。她已在自媒體找到「新天地」，並稱自媒體「天氣晴」的情景，來形容她在此「呼吸到自由的空氣」，透露未來會以主持網路節目和寫專欄為主要的工作。

黃光芹表示已先答應幾家媒體通告，選後還有一個專訪，之後就準備完全退出政論節目。她認為已撐到60歲，「雖然還未達到完全的財務自由，但還好」。

網友見文紛紛留言：「有是有非，心有同感，真正的新聞媒體人，光芹是一道清流」、「自由自在任翱翔。支持妳」、「自由呼吸做自己，想做什麼，想說的話，無人控制」、「利用自由的平台，可以多聊一聊民生消費，育兒養老、食衣住行等主題，媒體除了充滿爭議的政治話題以外，能夠探討跟分享的主題實在太多了！」。

有些網友也發現，黃光芹雖在文中稱自己已「撐到60歲」，但實際年齡則為59歲，並未真正來到60歲的年紀。對此，黃光芹也親自留言回覆，表示自己的確還有8個月才會是60歲。

黃光芹 2024選舉

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