2023年度代表字出爐 桃園市長張善政有感而發

由中國信託文教基金會與聯合報合辦的「台灣2023代表字大選」昨天揭曉，「缺」字以8565票成為第一名，桃園市長張善政也有感而發，今早在臉書PO文，希望「缺」字留在今年，明年會更好。

張善政臉書PO文指出，過去疫情期間，我們碰到許多個「缺」，缺口罩、缺疫苗，好不容易度過疫情時期，產業界卻持續面對缺地、缺電、缺工的種種憂慮。對民眾而言，高房價、高通膨的日子似乎已是常態，生活持續，但難感寬裕，「缺」字已成多數民眾共鳴，也反映出我們政府可能真的「缺」了一些努力，「缺」了一些用心。

張善政強調政府要苦民所苦，減輕民眾的負擔，絕不能墨守成規，抱殘守缺。對地方政府而言，直接增加民眾的收入，可能倉促難以做到。但從食衣住行各方面，提供市民更多的照顧，為眾多的年輕爸媽、上班族們減壓，絕對可行，也是應該做的。

張善政說，過去一年，桃園的市府團隊推動了國中小營養午餐免費、產後憂鬱心理諮商、擴大免費肺癌篩檢、落實基北北桃通勤月票等人民生活所必需的政策，相信生活在桃園的朋友們，都極為有感。

此外，為了打造桃園更宜居的生活環境，我們也持續建設通學廊道，並透過靜桃、靜鄰專案取締擾寧行為，希望補上民眾所缺，努力讓大家在桃園安居樂業。

張善政也說，我由衷的希望，透過我們的努力，明年的台灣能夠展開新局，讓「缺」字留在今年。明年，台灣一定會有一個充滿盼望的代表字。