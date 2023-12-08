快訊

12/8【早晨財經速解讀】美國經濟 為何遲遲不衰退？

拿空照圖比對！黃國昌：賴清德老家是新建物 欠稅且未申報

新加坡怎麼建軍？以色列顧問團協助打造

2023年度代表字出爐 桃園市長張善政有感而發

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
中國信託文教基金會董事長馮寄台（左二）、聯合報總編輯范凌嘉（右二）、「台灣最速男」楊俊瀚（右一）昨在律師鄧傑（左一）見證下，揭曉台灣二○二三代表字大選為「缺」。記者曾吉松／攝影
中國信託文教基金會董事長馮寄台（左二）、聯合報總編輯范凌嘉（右二）、「台灣最速男」楊俊瀚（右一）昨在律師鄧傑（左一）見證下，揭曉台灣二○二三代表字大選為「缺」。記者曾吉松／攝影

由中國信託文教基金會與聯合報合辦的「台灣2023代表字大選」昨天揭曉，「缺」字以8565票成為第一名，桃園市長張善政也有感而發，今早在臉書PO文，希望「缺」字留在今年，明年會更好。

張善政臉書PO文指出，過去疫情期間，我們碰到許多個「缺」，缺口罩、缺疫苗，好不容易度過疫情時期，產業界卻持續面對缺地、缺電、缺工的種種憂慮。對民眾而言，高房價、高通膨的日子似乎已是常態，生活持續，但難感寬裕，「缺」字已成多數民眾共鳴，也反映出我們政府可能真的「缺」了一些努力，「缺」了一些用心。

張善政強調政府要苦民所苦，減輕民眾的負擔，絕不能墨守成規，抱殘守缺。對地方政府而言，直接增加民眾的收入，可能倉促難以做到。但從食衣住行各方面，提供市民更多的照顧，為眾多的年輕爸媽、上班族們減壓，絕對可行，也是應該做的。

張善政說，過去一年，桃園的市府團隊推動了國中小營養午餐免費、產後憂鬱心理諮商、擴大免費肺癌篩檢、落實基北北桃通勤月票等人民生活所必需的政策，相信生活在桃園的朋友們，都極為有感。

此外，為了打造桃園更宜居的生活環境，我們也持續建設通學廊道，並透過靜桃、靜鄰專案取締擾寧行為，希望補上民眾所缺，努力讓大家在桃園安居樂業。

張善政也說，我由衷的希望，透過我們的努力，明年的台灣能夠展開新局，讓「缺」字留在今年。明年，台灣一定會有一個充滿盼望的代表字。

張善政 疫情 代表字 桃園

延伸閱讀

桃園第9座機車練習場今啟用 標準場地解決過去這疑慮

桃市擴大LDCT肺癌篩檢 超過2萬人申請

改善行人地獄 張善政：桃園明年規畫100處行人專用時相

張善政站台挺徐欣瑩真博士 爆學弟蔣偉寧因這事最怕她

相關新聞

2023代表字 游梓翔：前6名就是為什麼要下架民進黨原因

「台灣2023代表字大選」票選結果昨天公布，第1到第12名依序為缺、蛋、詐、困、盪、亂、轉、茫、變、盼、穩、生。世新大學...

【即時短評】從缺工到缺蛋 台灣人到底「缺」什麼？

「缺」字出線成為2023台灣代表字，相信沒人感到意外。從疫情前的缺水缺電，疫情壟罩下的缺口罩缺疫苗，到疫情過後的缺藥缺蛋...

2023年度代表字出爐 桃園市長張善政有感而發

由中國信託文教基金會與聯合報合辦的「台灣2023代表字大選」昨天揭曉，「缺」字以8565票成為第一名，桃園市長張善政也有...

他在3月神預言年度代表字 嗆民進黨執政「天怒人怨」

「台灣2023代表字大選」票選結果昨天公布，「缺」在58個候選字中以8565票拿到第一高票，獲選為今年的年度代表字。立委...

代表字合起來「缺蛋」 引發熱議

桃園市長張善政推薦的「缺」字獲選聯合報年度代表字，他昨天說，新冠疫情爆發的這幾年，從缺口罩到缺疫苗，人民生活上還遇到缺電...

藍白轟政府 「人民最缺好日子」

「台灣二○二三代表字大選」票選結果公布，「缺」拿下第一名。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰表示，除了「缺」字...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。