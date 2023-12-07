中捷綠線延伸到大坑延宕 林佳龍批盧秀燕讓建設「從有到無」：浪費時間金錢

台中捷運綠線向北延伸到大坑，地方希望大坑延伸段早日動工，但目前都市計畫變更、土地徵收都還沒完成，被質疑是台中市政府執意與彰化延伸段合併送審才延宕。台中市前市長、總統府秘書長林佳龍今天表示，盧市府執政5年過去了，許多「從無到有」的努力，逐漸「從有到無」，不僅浪費時間也浪費金錢，非常可惜。

林佳龍在臉書表示，過去總說「中央卡盧」的台中市長盧秀燕，又改口「中央有權」變更整個計畫。許多台中人談及台中建設時都感慨，盧執政至今5年了，找不到任何一項市府「從無到有」、能夠新提出的重大建設，特別是預算經費在10億元以上，「盧市長真的懂建設嗎？」

林佳龍指出，中捷綠線延伸至大坑與彰化段，在他擔任市長任內提出，綠線延伸的可行性研究審查也在他到交通部服務時審議通過，但是他已經離開交通部兩年多，仍舊沒有進度。他說，盧市府執意與彰化段合併送審，才讓計畫延宕至今。中捷綠線延伸財務計畫是合併的，盧秀燕只需要拆開綠線在台中延伸大坑段的申請書，與彰化縣府分頭送至交通部讓中央審核，就可以讓計畫有進度。

林佳龍說，許多台中的重大建設是團隊「從無到有」出發，他從蹲點10年、執政4年，勾勒藍圖以「大台中123」以及「2025台中好生活旗艦計畫」開始，從規劃設計、提案到爭取預算來逐步實踐。以水與綠的建設來看，例如全國最大再生水計畫的福田水資源回收中心，就是其中一個「從無到有」的例子，總經費93億元、市府自籌5億多元，每天13萬噸的再生水，可供台中港工業專區使用，也是能夠出售的「賺錢水」，是中央地方合作的國內污水廠廢水提供給工業區使用規模最大的示範案例。

林佳龍說，他在任內推動大台中山手線正式獲行政院支持納入前瞻基礎建設計畫，從市長到部長「從無到有」成功推動從烏日成功站到追分站的雙軌化，增加山線和海線對開的班次，就是大台中山手線的下環。只是大慶到烏日高架化建設，中央已計畫編列72億元與地方各半負擔，到交通部服務時，也急切期盼盧市府能夠盡快提案，可惜至今因地方不願支出一毛錢而持續擱置。

林佳龍說，盧市府執政5年過去了，自從大選開跑以來，除了大喊能夠開工的開工，不能完工的甩鍋外，遭到破壞的十大建設，許多「從無到有」的努力逐漸「從有到無」，不僅浪費時間也浪費金錢，非常可惜。

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