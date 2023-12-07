快訊

維修費超乎想像 專家點名這6家電「耗電容易壞」：千萬別買

趙少康台中街頭拜票：中部贏，就贏了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨副總統參選人趙少康今陪同台中市立委參選人羅廷瑋在台中東區精武路與進化路口拜票。記者余采瀅／攝影
國民黨副總統參選人趙少康今陪同台中市立委參選人羅廷瑋在台中東區精武路與進化路口拜票。記者余采瀅／攝影

立法院前院長王金平出任國民黨「侯康配」的全國後援會總會長。國民黨副總統參選人趙少康表示，很感謝王院長願意出任，相信他開始發動與佈署後，「至少會為我們帶進100萬票」，注入競選新力量。趙也強調，中部非常重要，決勝就在中部，「中部贏，就贏了」。

「侯趙配」成形後，趙少康今首度站上街頭，陪同台中市立委參選人羅廷瑋與林家興在台中東區精武路與進化路口拜票。趙少康說，站街頭其實是他發明的，以前沒有人站街頭、站橋頭，他當時選台北市議員與立委的時候，就發明站橋頭，大家都看的到，也能接觸民眾，後來大家開始站街頭、站橋頭。

趙少康說，王院長在立法院多年，形象與關係都很好，他與王院長也曾是立院同事，大家都是老朋友、老交情，他與侯友宜、朱立倫三人今天誠心懇請王院長出任全國後援總會總會長，王院長提出很多想法，包括如何動員，造勢，很感謝他願意出任，相信他開始發動與佈署後，「至少會為我們帶進100萬票」，注入競選新力量，並發揮他的影響力。

「中部非常重要，決勝就在中部！」趙少康也說，北部我們會贏，南部希望打平，能贏最好，「中部贏，就贏了」，中部台中、彰化、南投、雲林四縣市首長都是女性，且都是有聲望與影響力的女性，由她們帶領中部，「我相信這一仗我們可以打得很漂亮」。

趙少康提到，陸戰、空戰都很重要，空戰經過社群平台向選民訴求，以及每天的媒體，能夠報導我們的主張與活動，陸戰就是面對面與選民接觸及拜託，國民黨立委候選人很多，他們會去拉票並發表政見，正副總統候選人與立委候選人一起搭配，會發揮相乘效果。

「侯趙配」成形後，國民黨副總統參選人趙少康今首度站上街頭，陪同台中市立委參選人羅廷瑋與林家興在台中東區精武路與進化路口拜票。記者余采瀅／攝影
「侯趙配」成形後，國民黨副總統參選人趙少康今首度站上街頭，陪同台中市立委參選人羅廷瑋與林家興在台中東區精武路與進化路口拜票。記者余采瀅／攝影

趙少康 國民黨 立法院

延伸閱讀

暗網爆監聽資料 侯友宜：選前關鍵時刻 檢調應說明

侯康聯手「寶博士」 批蔡政府讓台灣成詐騙天堂

趙少康走入校園 中一中學生自治團體邀對談

參選是否請辭中廣董座？ 趙少康：會做最明智的決定

相關新聞

趙少康台中街頭拜票：中部贏，就贏了

立法院前院長王金平出任國民黨「侯康配」的全國後援會總會長。國民黨副總統參選人趙少康表示，很感謝王院長願意出任，相信他開始...

G7重申台海穩定和平 外交部表達歡迎

「七大工業國集團」（G7）於6日舉行視訊會議並發表聯合聲明，重申台海和平穩定對國際社會的安全與繁榮不可或缺，呼籲和平解決...

當政府高舉民主大旗 官員私德都不成問題？

都說中國大陸是個極權的國家，凡事領導說了算，凡事黨組織決定一切。所以當國企領導與美女下屬手牽手被人拍照上網後，上頭連是否為深偽假造的影片都不查，就宣布免職，理由是敗壞「國家形象」。回頭看我們台灣，究竟是人家沒人權沒民主，還是我們太寬鬆太仁道？

立院初審通過槍砲條例修法 公然開槍處七年以上徒刑

立法院內政委員會今初審通過「槍砲彈藥刀械管制條例部分條文修正草案」，多按照行政院提案通過加嚴管制，除增訂在公共場所等公然...

前董事長辭職後將酒運回家？ 雜糧基金會：庫存沒減少

民眾黨立委陳琬惠接獲檢舉，質疑雜糧發展基金會前任董事長林源泉辭職後，還將任內用公帑買的酒運回雲林家中。雜糧發展基金會執行...

立院組織法修正案初審 每年編預算補助公費助理健檢

立法院司法及法制委員會今天初審通過，立法院組織法第32條條文修正草案，規定立法院應每年編列預算補助公費助理實施健康檢查及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。