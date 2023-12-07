趙少康台中街頭拜票：中部贏，就贏了

立法院前院長王金平出任國民黨「侯康配」的全國後援會總會長。國民黨副總統參選人趙少康表示，很感謝王院長願意出任，相信他開始發動與佈署後，「至少會為我們帶進100萬票」，注入競選新力量。趙也強調，中部非常重要，決勝就在中部，「中部贏，就贏了」。

「侯趙配」成形後，趙少康今首度站上街頭，陪同台中市立委參選人羅廷瑋與林家興在台中東區精武路與進化路口拜票。趙少康說，站街頭其實是他發明的，以前沒有人站街頭、站橋頭，他當時選台北市議員與立委的時候，就發明站橋頭，大家都看的到，也能接觸民眾，後來大家開始站街頭、站橋頭。

趙少康說，王院長在立法院多年，形象與關係都很好，他與王院長也曾是立院同事，大家都是老朋友、老交情，他與侯友宜、朱立倫三人今天誠心懇請王院長出任全國後援總會總會長，王院長提出很多想法，包括如何動員，造勢，很感謝他願意出任，相信他開始發動與佈署後，「至少會為我們帶進100萬票」，注入競選新力量，並發揮他的影響力。

「中部非常重要，決勝就在中部！」趙少康也說，北部我們會贏，南部希望打平，能贏最好，「中部贏，就贏了」，中部台中、彰化、南投、雲林四縣市首長都是女性，且都是有聲望與影響力的女性，由她們帶領中部，「我相信這一仗我們可以打得很漂亮」。

趙少康提到，陸戰、空戰都很重要，空戰經過社群平台向選民訴求，以及每天的媒體，能夠報導我們的主張與活動，陸戰就是面對面與選民接觸及拜託，國民黨立委候選人很多，他們會去拉票並發表政見，正副總統候選人與立委候選人一起搭配，會發揮相乘效果。 「侯趙配」成形後，國民黨副總統參選人趙少康今首度站上街頭，陪同台中市立委參選人羅廷瑋與林家興在台中東區精武路與進化路口拜票。記者余采瀅／攝影

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