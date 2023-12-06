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遭批未加入IPEF 政院經貿辦：爭取國際經貿空間進展大

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
行政院經貿辦公室指出，我國雖然還沒有加入印太經濟架構（IPEF），但在台美21世紀貿易倡議及避免雙重課稅方面都有進展，雙方已經在本年6月1日簽署台美貿易首批協定，美國國會也在委員會無異議通過台美避免雙重課稅的相關法案。圖／路透
行政院經貿辦公室指出，我國雖然還沒有加入印太經濟架構（IPEF），但在台美21世紀貿易倡議及避免雙重課稅方面都有進展，雙方已經在本年6月1日簽署台美貿易首批協定，美國國會也在委員會無異議通過台美避免雙重課稅的相關法案。圖／路透

針對國民黨台北市立委參選人徐巧芯今揭露行政院政委鄧振中、時任駐美代表蕭美琴，去年4月與美國貿易代表戴琪雙邊視訊的談話要點，指美方顯示不支持台灣加入區域經濟整合。行政院經貿辦公室表示，爭取更大國際經貿空間是政府的重要政策，近年來已有很大進展，

行政院經貿辦公室指出，整體而言，台美間在推動經貿及避免雙重課稅方面已有具體進度，也符合國家需要。我國雖然還沒有加入印太經濟架構（IPEF），但在台美21世紀貿易倡議及避免雙重課稅方面都有進展，雙方已經在本年6月1日簽署台美貿易首批協定，美國國會也在委員會無異議通過台美避免雙重課稅的相關法案。

經貿辦並強調，爭取更大國際經貿空間是政府重要政策，近年來已有很大進展，例如我國與加拿大在10月24日宣布完成台加投資協議(FIPA)談判，11月8日與英國簽署提升貿易夥伴關係（ETP）協議，都是重要的證明案例。

行政院 IPEF

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