影／時力舉辦安樂死合法化公聽會 盼凝聚社會共識
2019年開始實施《病人自主權利法》後逐漸提高民眾「善終」意識，以及讓病人自主決定避免過度醫療，時代力量立委王婉諭今天舉行「安樂死合法化」公聽會，希望透過學者專家，討論如何從倫理道德上及相關配套措施廣泛討論，期待凝聚社會對生命自主權的共識。
王婉諭表示，安樂死是關乎生命品質、尊嚴、自主的重要議題，台灣社會及政府應該在法律和人權的範疇促成更多真誠且有建設性的公共溝通，讓過度醫療與受苦的生命獲得更多的重視。
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