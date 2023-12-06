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酒駕重擊黨形象 民進黨台東黨部主委簡維國請辭
民進黨台東縣黨部主任委員、議員簡維國昨發聲明辭去主委一職，黨部將於19日推選代理主委。簡維國表示，因個人因素避免影響黨形象辭去主委，但不影響黨部後續運作，一切正常進行。
簡維國說，他日前發生酒駕不良示範，避免影響黨的形象及選舉，辭去縣黨部主委，黨部也依組織規章繼續後續事宜，運作都會正常，不會因他個人因素影響到整個團隊士氣，大家仍團結一致。
據了解，簡維國這個月2日發生交通事故後被測出酒駕，簡昨發表聲明道歉，自承不該心存僥倖。同日民進黨中央建請中執會提案送交中評會議處。當天晚間簡再發聲明辭去主委一職。
縣黨部也根據縣市黨部組織規程第八條第二項，由評議委員召集人鄭榮基訂於12月19日召開第11次臨時執行委員會推選代理主任委員。
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