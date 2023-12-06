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立委質疑 電競協會與綠營關係密切

聯合報／ 記者屈彥辰何醒邦鍾張涵／台北報導
國民黨立委林為洲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委林為洲。圖／聯合報系資料照片

中華民國電子競技運動協會主辦星光電競大賞，請來販毒遭判刑的「Toyz」擔任頒獎人，國民黨立委林為洲昨批主辦單位再次讓電競產業汙名化，並指該協會現任理事長蕭政豪與歷任理事長皆與綠營關係密切，教育部補助該協會3年就破千萬元，要求嚴重失職的教育部長潘文忠下台。

林為洲指出，電競頒獎典禮掛的是教育部體育署、三立電視、新頭殼的名字，Toyz確實有被判刑，教育部說好的「毒品零容忍」呢？讓全台家長要怎麼安心？電競本應是充滿正能量、年輕人勇敢追求夢想的新興產業，結果主辦單位又再次讓電競產業汙名化，讓所有熱愛電競的朋友失望。

林為洲提到，很多人說電競協會跟綠營有關係，北市議員徐巧芯說理事長「蕭政豪」、「網銀國際」的老闆，與立法院副院長蔡其昌、監察院長陳菊等人非常要好，旗下公司曾捐政治獻金給蔡其昌，且除了線上博弈、電競，也被發現相關人士入主「新頭殼」，上報曾報導雙方關係密切，這場活動執行單位是新頭殼其實不難想像。

林為洲進一步說，電競協會歷任理事長，包括前民進黨立委鄭寶清、民進黨副秘書長黃建嘉的老婆徐培菁，以及現任理事長蕭政豪，全都跟綠營關係匪淺。

至於教育部澄清和此活動沒關係，也未補助，林為洲說，可能確實沒補助這頒獎典禮，因教育部是補助民間團體，直接補助這協會，三年破千萬元，這些都可從「教育部體育署對民間團體及個人補（捐）助經費核定明細」一探究竟，畢竟這個協會在「網銀國際蕭董」接手前可是一無所有，綠營手伸那麼深，補助的部分應該也不只這千萬。

蕭政豪深耕網路市場，與媒體頗有淵源。他除了買下網路媒體「新頭殼」，橘子旗下也擁有網媒「NowNews」，還曾成立「狼谷育樂台」等。

另外，蕭也是知名職業電競團隊「閃電狼」的金主，2017年，蔡英文總統等人曾以支持國產遊戲業為由，到「閃電狼」台中訓練基地為選手加油打氣。

對於蕭政豪背景與政商關係，電競協會委婉表示不回應。

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