村里長跨海接受招待 民進黨團：台灣是有法律的國家
立院民進黨團上午舉行記者會，幹事長劉世芳表示，中國介入選舉越來越嚴重，手法也越來越細膩，跟著台灣大選的節奏在走，過去是招待台灣村里長赴中旅遊，待村里長回國後再請其宣傳；但現在根據檢調調查，中國不僅以行政區畫分統戰範圍，且不管是揪團或自由行，已不限村里長，連社區發展協會的組織代表也包含在內。
劉世芳表示有些國人在中國接受招待，覺得吃飯喝酒沒問題，接受大內宣，有些團體回台後，還使用中國國台辦所提供的資金辦問政說明會，這違反台灣法令就更嚴重。她提醒說，不要忘了台灣是有法律的國家。
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