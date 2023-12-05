快訊

成功大學電機館地下二樓失火冒煙 緊急疏散300師生

LINE群貼文退休護師遭訴獲判無罪 法院：檢調根本大砲打小鳥

泰國雙層巴士南下爆嚴重車禍！衝撞路樹釀至少14死32傷

村里長跨海接受招待 民進黨團：台灣是有法律的國家

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
立院民進黨團上午舉行記者會，幹事長劉世芳表示，中國介入選舉越來越嚴重，手法也越來越細膩，跟著台灣大選的節奏在走。記者曾吉松／攝影
立院民進黨團上午舉行記者會，幹事長劉世芳表示，中國介入選舉越來越嚴重，手法也越來越細膩，跟著台灣大選的節奏在走。記者曾吉松／攝影

立院民進黨團上午舉行記者會，幹事長劉世芳表示，中國介入選舉越來越嚴重，手法也越來越細膩，跟著台灣大選的節奏在走，過去是招待台灣村里長赴中旅遊，待村里長回國後再請其宣傳；但現在根據檢調調查，中國不僅以行政區畫分統戰範圍，且不管是揪團或自由行，已不限村里長，連社區發展協會的組織代表也包含在內。

劉世芳表示有些國人在中國接受招待，覺得吃飯喝酒沒問題，接受大內宣，有些團體回台後，還使用中國國台辦所提供的資金辦問政說明會，這違反台灣法令就更嚴重。她提醒說，不要忘了台灣是有法律的國家。

劉世芳 大內宣

延伸閱讀

潘孟安被爆入住綠能廠商豪宅 民進黨團：有按月付租金

國民黨團質疑賴清德台獨立場 綠委：不要片面曲解主張

陳以信批俞大㵢駐美布局草率 民進黨團：有點無的放矢

吳欣盈雙重國籍？ 劉世芳：理論上相信只有中華民國籍

相關新聞

衛福部已婚秘書處長爆不倫 衛福部：他公務表現積極

鏡週刊今報導衛福部秘書處處長許朝程，已婚卻與許於新北市衛生局時期的下屬陳女不倫戀。媒體直擊，許多次接送陳女，二人多次在許...

電競大賞染毒 體育署急切割 徐巧芯解構新潮流關係

2023星光電競大賞頒獎典禮昨邀請曾涉毒的前電競選手Toyz擔任頒獎嘉賓，引發一連串爭議，然而，主管機關體育署稱沒有對該...

「關鍵時刻、最佳拍檔」 侯康配曝光官方形象照

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今發布侯友宜、趙少康「侯康配」的官方形象照、「最佳拍檔」影片及廣告錄音，兩人在形象、聲音...

秘書處長遭爆婚外情 衛福部：私領域不宜說明

今年6月接任衛福部秘書處長的許朝程遭媒體爆料有婚外情。記者今天未能聯繫上許朝程；衛福部長薛瑞元則表示，許朝程公務表現主動...

個資保護委員會籌備處揭牌 陳建仁：盡快立法組委員會

個人資料保護委員會籌備處今天成立，行政院長陳建仁出席揭牌典禮，對於預計多久會正式成立個人資料保護委員會，陳建仁受訪表示，...

遭指卡大巨蛋 柯文哲反嗆民進黨消防安審拖1年10個月

近期啟用的台北大巨蛋成為政治攻防焦點，針對內政部國土署稱，柯市府把大巨蛋視為弊案後停工5年，真正卡蛋的是當時的柯市府。民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。