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陳文茜爆施明德住加護病房 孩子急回台為父打氣
「TVBS文茜的世界周報」主持人陳文茜4日透露，82歲的民進黨前主席施明德目前住進加護病房，正在洗腎、生命垂危，且病情愈來愈惡化，他的小孩正搭飛機返台，希望幫爸爸做最後加油。
陳文茜在政論節目「TVBS戰情室」感嘆，當前的政治環境，一黨獨大，許多事情都是民進黨政府說了算，如果施明德有任何不幸結果，「他會甘願犧牲25年的民主成果是這樣嗎？選民手上這張票，對得起他嗎？」
陳文茜在節目中提及總統大選選情時表示，她希望百姓了解，台灣民主政治是非常多人犧牲人生、青春、坐牢換來的，不是天上掉下來的。
她透露，好友施明德已經住院十多天，目前在加護病房，他在洗腎，愈來愈惡化、生命垂危中，施的小孩正趕回台灣，希望幫爸爸做最後的加油。她說，施明德不許親友對外說，但如果他有任何不幸結果，「他會甘願犧牲25年的民主成果是這樣嗎？選民手上這張票，對得起他嗎？」
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