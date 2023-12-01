桃園議會藍綠互嗆互送紀委會 握手擁抱又和解...審查預算牛步

桃園市議會審查市府局處明年度預算邁入第5天，藍綠2黨今天上午針對審查方式再起衝突，國民黨議員詹江村在審查環保局預算時，因批評民進黨議員余信憲「耍寶」，引發民進黨團總召呂林小鳳不滿並舉手要求程序發言打斷詹講話，議事一度因場面混亂休息，詹、呂2人也互提將對方送紀律委員會，紛爭雖在詹、余握手後化解，但藍綠在審警察局預算時又起漣漪。

詹江村不滿民進黨近日逐頁逐條審查預算做法，在余信憲質詢後批評對方質詢方式，調侃「耍寶式質詢我也會」，接連詢問「設備是哪家廠商」、「晶片用哪家」、「有沒有資安疑慮」等問題，諷刺意味濃厚，引發呂林小鳳不滿，詹還在講話就舉手要求程序發言，聲音蓋過詹的麥克風，藍綠其他議員也隨之鼓譟，聯席審查會議主席彭俊豪最後宣布休息10分鐘。

後來，呂林小鳳要求議事人員說明移送紀律委員會相關規定，提議將詹江村送紀律委員會處理，強調議員都是選民選出來的，不應用話語攻擊；詹江村則反擊，稱自己發言數度被綠營議員打斷，擾亂議事進行、議會發言者才是真的該移送。他也提案將呂林小鳳移送紀律委員會，還說「你們真的沒有開過會嗎？」

民進黨議員魏筠則稱有些議員發言不見得是髒話，但內容涉及誹謗栽贓。同黨議員陳雅倫也提前議員王浩宇批評審預算是演戲為例，指演戲和耍寶都會汙名化議員。

國民黨議員黃敬平替詹講話，指詹的發言沒有國罵、不雅字眼或損及議會形象，若表達意見就送紀律委員會，恐有寒蟬效應；議員舒翠玲也說王浩宇不僅批評演戲，還有質詢內容造假，種種原因累積才被移送，「審預算已經第5天了，我們只審了7個局處，後面還有26個，時間不多，我們還要這樣拖下去？」

余信憲表示，雖然各黨立場不同，但大家都是市民所託，呼籲議員同事之間和諧為主；雙方衝突雖一度在余、詹2人握手擁抱下化解，詹、呂2人也未被移送紀律委員會，但審查警察局預算時，藍綠因國民黨議員淩濤質疑民進黨張曉昀質詢內容再掀波瀾，但無黨聯盟總召李家興與議員謝美英呼籲回歸正常審查，警察局預算最後在1小時內通過。

桃園市議會藍綠針對質詢方式及內容互槓，預算審查工作牛步，無黨籍議員李家興和謝美英呼籲２黨回歸正常審查工作。記者陳俊智／攝影 桃園市議會國民黨議員詹江村（紅衣者）與民進黨議員余信憲握手擁抱言和。記者陳俊智／攝影

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