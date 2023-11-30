蔡總統：現在不是中國考慮大規模犯台的時機

蔡英文總統日前以視訊方式接受「紐約時報」所舉辦論壇的專訪，被問到中國犯台風險，蔡總統表示，「目前中國領導階層面臨來自內部的極大挑戰。我認為現在也許不是他們考慮大規模犯台的時機」。

記者問，美國總統拜登和中國國家主席習近平於亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會期間會談後，現在妳如何評估中國犯台的風險？蔡總統說，台灣的確面臨越來越多軍事恫嚇、灰色地帶活動、網路攻擊和資訊操控。面對這些威脅，台灣人民仍保持冷靜，有評論甚至認為我方可能「過度冷靜」。其實，台灣人民相當明瞭當前局勢，我方將持續盡最大努力強化防衛能力和社會韌性。

蔡總統說，她知道很多人想討論可能的時間表，「在最近與拜登總統的會談中，習先生已經給出他的答案」。她認為國際社會已經達成共識，和平穩定的兩岸關係符合各方的最佳利益。

蔡總統說，因此，理念相近的夥伴在共同管控台海風險方面，已取得重大進展。這些進展，可以在近期的雙邊及多邊會議所發表的許多聲明中看到，例如「大衛營峰會」和在東京舉行的七大工業國集團（G7）外長會議。

記者又問，但是習近平確實重申統一台灣的意圖，不過是希望和平統一。如果真的發生，妳認為會是怎樣的情況呢？蔡總統說，目前中國領導階層面臨來自內部的極大挑戰，「我認為現在也許不是他們考慮大規模犯台的時機。」

記者追問，因為中國目前面臨的經濟挑戰嗎？蔡總統說，不是，主要是因為國內經濟、金融和政治挑戰，還有國際社會已大聲呼籲及清楚表明，戰爭非選項，和平與穩定符合所有人的利益。

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