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政院今修法 工廠危險物未申報罰500萬

聯合報／ 記者劉宛琳／台北報導
屏東科技產業園區「明揚國際」廠房9月22日發生爆炸，造成9死、112人傷、1失聯悲劇。記者劉學聖／攝影
屏東科技產業園區「明揚國際」廠房9月22日發生爆炸，造成9死、112人傷、1失聯悲劇。記者劉學聖／攝影

今年年九月屏東科技產業園區發生明揚大火案，造成重大傷亡，行政院已多次召開跨部會會議進行相關法規檢討，行政院會今天將通過「工廠管理輔導法」及「消防法」部分條文修正草案；未來工廠危險物品達管制量以上未申報，最高罰五百萬元。

依行政院草案，在工輔法部分，修正工廠違反製造、加工及使用危險物品達管制量以上之申報義務時，工廠負責人罰鍰金額上限由現行最高額五萬元增加為五百萬元，並要求工廠負責人重視危險物品申報，以利工廠所在地地方政府防災及救災等工作。

消防法部分，修正草案鼓勵吹哨者檢舉不法、強化消防人員資訊權、提高廠商未落實設備維護及安全管理之罰責及增訂廠商未落實自主管理致人死傷之刑責。

行政院 屏東

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