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鄭文燦被控開房影片鑑定游淑慧代解說 網：豁然開朗

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
臉書粉專「Next逆襲」流出疑為行政院副院長鄭文燦(前)與女子進出房間影片，鄭文燦委請律師向警方提告妨害名譽。(取材自臉書)
臉書粉專「Next逆襲」流出疑為行政院副院長鄭文燦(前)與女子進出房間影片，鄭文燦委請律師向警方提告妨害名譽。(取材自臉書)

先前流出疑似行政院副院長鄭文燦「開房間」影片，立委王鴻薇等人要求法務部調查，當初受理的中正警一分局說明，刑事局鑑定報告結果為「無法判斷深偽（深度偽造，圖像合成的技術應用）可能」。國民黨大同士林立委參選人游淑慧今天說，「我想這句話換成白話文，就是：我們沒辦法發現影片有被偽造。」

游淑慧的白話文翻譯，也吸引許多網友留言，有網友留言稱「中華文字博大精深，經妳一番解釋，茅塞頓開、豁然開朗」，還有網友說，「如果是假的，馬上會說是假的了...」。

游淑慧今天在臉書表示，網路流傳身材疑似鄭文燦與女子開房之影片。經送鑑定後，台北市警局中正一分局表示結果已出爐，鑑識報告結果為「無法判斷深偽可能」。

游說，何謂深偽，也就是深度偽造deepfake。之前蔡英文、賴清德都被深偽過，也都能鑑識出來。因此，如果影片有遭深偽，按理刑事局的鑑識技術應該可以判斷的，但現在鑑識報告委婉委婉的寫：「無法判斷深偽可能」，是什麼意思呢？

游淑慧說，她想鑑識報告這句話換成白話文，應該就是「我們沒辦法發現影片有被偽造」，這樣白話後，大家的中文理解應該比較容易了。

影片 游淑慧

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