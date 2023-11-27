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柯文哲說被設局 林濁水：一旦豁出去 渾話謊話肆無忌憚

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲（前排中）昨天出席「眾青開講 少年吔，直球對決！」論壇，與青年朋友進行近距離對談。記者林伯東／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（前排中）昨天出席「眾青開講 少年吔，直球對決！」論壇，與青年朋友進行近距離對談。記者林伯東／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲昨出席「眾青開講」論壇，指他被國民黨設局等語。對此，前立委林濁水今天在臉書表示，最大騙局是「郭柯連手騙侯單騎到飯店赴會，幸好馬朱跟了去，才破局」。

林濁水點出柯文哲在「眾青開講」提出的5個論點，他說，「一旦豁出去，渾話、謊話竟可以這樣肆無忌憚」。

針對柯文哲說「在野的部分目前還是柯吳配的看好度最高」。林濁水表示，事實上那是舊民調，新民調柯已經淪落到20%支持度保衛戰了。要搬舊的，何不說民眾滿意度長期遠勝蔡賴？

第二，柯文哲指「不是沒有地方辦活動，可以去的地方很多，只是希望大家沉澱一下，而且不很贊成那種花大錢的動員，民眾黨沒想過這樣」。林濁水說，事實上不但想過，而且登上像立委參選人顏寬恒等藍小雞的動員講台早安排了一堆，現在全都臨時通知拒絕了。

第三，柯文哲說，「只是一直騙我進去他設的局」。林濁水表示，事實上最大騙局，正是郭柯連手騙侯單騎到飯店赴會，幸好馬朱跟了去才破局。第四，柯文哲說最重要的教訓就是「除非幕僚看過」，否則主帥不能自己簽字。對此，林濁水說，事實上，6項協議是柯文哲競辦發言人陳智涵看過，「叫他不要簽，他硬要簽的」。

第五，柯文哲說，除非一開始就打算全讓國民黨，否則統計誤差範圍要寫清楚。林濁水表示，事實上，樣本多幾個、少幾個，誤差範圍就不一様，要「寫清楚」根本睜眼說瞎話。

林濁水表示，這些渾話、謊話，在短短的「眾青開講」中都只是一部份而已。「其渾話謊話量產能力真是舉世無雙，不愧157！太恐怖了！」

民眾黨總統參選人柯文哲昨出席「眾青開講 少年吔，直球對決！」論壇。記者林伯東／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲昨出席「眾青開講 少年吔，直球對決！」論壇。記者林伯東／攝影

林濁水 柯文哲

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