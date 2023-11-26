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人工智慧威脅國安 國安局要藉多元招募反制人才

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
因應人工智慧(AI)技術應用在諜報對國家安全產生威脅，美國國安局於今年宣布設立AI安全中心。圖/聯合報資料照
因應人工智慧(AI)技術應用在諜報對國家安全產生威脅，美國國安局於今年宣布設立AI安全中心。圖/聯合報資料照

因應人工智慧(AI)技術應用在諜報對國家安全產生威脅，美國國安局今年宣布設立AI安全中心。我國國家安全局表示，將擴大科技人員招募來源管道，藉由多元晉用，因應AI技術所造成個資隱私外洩、網駭工具生成、爭議訊息編撰等威脅。

民進黨立委趙天麟向國安局書面質詢，因應AI技術迅速發展，影響各產業甚鉅，美國國安局今年宣布設立AI安全中心，作為國安工具的基礎發展。國安局是否評估我國是否面臨AI技術安全威脅，是否有相關擴編、資訊情報人員培訓需求。

國安局說，鑒於AI技術在使用便利的同時，也伴隨一定程度安全風險，如個資隱私外洩、網駭工具生成、爭議訊息編撰等，國安局持續密切注意最新AI發展趨勢，以及可能肇生威脅，即時向政府相關部門提出預警，以降低對我國家安全衝擊。

國安局表示，面對AI等新興科技，國安局一方面透過國內資源、業界交流及國際合作等管道，提升現職人員本職學能，運用新興科技推展情報業務及防範科技威脅外；另方面亦擴大科技人員招募來源管道，藉由多元晉用以因應新興科技對國安局業務的挑戰。

國安局 美國 個資 人工智慧 AI 趙天麟

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