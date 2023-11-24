【重磅快評】許多事物與選舉一樣重要

凍蒜、藍白難合攸關國家政局，當然重要，但常民百姓只能以選票表示態度；除了大選，周遭還有許多切身事物必須要關切，如碳權交易登場在即、人工智慧AI早已近身，已經影響到國人的生活與生計，但常民卻遠遠沒給出應有的重視，這樣的落差一定會有不利的反應。

碳費、碳稅、碳權交易、淨零碳排等國人嫌陌生的領域其實在國際上早已成熟，早在一九九七聯合國京都氣候峰會即已見雛形，後來具體化為京都議定書；台灣因不是聯合國會員國、氣候公約締約國，對國際以環境約束試圖減緩地球暖化的努力幾乎是少有理會，當然回應行動也甚少。

台灣當然也不是全無行動，但進展的牛步卻很驚人，甚至是蝸牛的走三步退兩步；以減緩地球暖化的核心行動減少二氧化碳排放為例，關鍵在溫室氣體減量的法令及執行制度建置，但「溫減法」的立法極其緩慢，或也因沒有減量的國際壓力，幾乎看不到對國人的宣導及教育。

近年，台灣因為地緣政治緊張，吸引許多國際關注，連帶發現台灣減緩地球暖化的努力沒有什麼進度；碳匯、碳權的理解不及格，也因少有國際參與，碳交易根本難以起步；直到今年八月才成立「碳權交易所」的初步單位，淨零排放的國家策略也是最近才公布；唯一確定的是明年企業的碳排放量是以後碳費、碳交易的計算基礎。

時間表確定，企業界警覺以後只要產品要跨出國門，必須要透過碳交易過程，因而立刻緊張起來。最近有關部會、公會、大學、民間企管公司開出許多減碳、碳中和、碳交易的課程幫企業惡補；台灣靠外貿為生，碳交易的操作必須比競爭對手國強許多才能生存。

人工智慧AI也立刻吸引國人注意。AI的基本學理國人並不陌生，但在應用上的驚人發展卻遠遠趕不上進度，事實是透過AI運用，幾乎已改變傳統思維；例如法院的簡易判決已由AI代勞，輸入案子的關鍵元素，AI即可端出判決書；又如有線電視新聞主播都有專屬AI替身，除了沒有表情，其它都OK；一家知名財經雜誌的AI員工甚至還拿下新聞獎的數位創新獎。AI會怎麼改變工作與生活，真的難以想像。

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