見挪威議員 陳菊：中國文攻武嚇假訊息 傷台灣言論自由

挪威國會外交國防委員會第二副主席、自由黨主席梅比（Guri Melby）率團訪台，昨天拜會國家人權委員會主任委員陳菊，雙方就台灣人權發展現況及人權議題廣泛交流意見。梅比肯定台灣對於民主人權的成就，期盼共同捍衛自由民主人權的價值。陳菊則提到，中國文攻武嚇、假訊息攻擊，對台灣言論自由有很大的傷害。

陳菊表示，這是睽違多年再有挪威國會議員正式訪台，感謝梅比在國會多次支持台灣，也認同台灣超過半世紀以來對自由民主、人權的追求與努力，雖然台灣與挪威的地理距離遙遠，但是台灣與挪威同為民主國家，享有民主自由、人權的共同信念與價值。

陳菊表示，台灣長年在中國的文攻武嚇下，不但有共機共艦擾台，也有來自中國的假訊息攻擊，這對於台灣在經過38年威權統治所爭取到的言論自由，有很大的傷害。

陳菊表示，台灣的人權評比，在亞洲地區以及全世界都是名列前茅。台灣在婦女權益及性別平權等領域也有相當傑出的表現。2016年選出首位女性總統蔡英文，2020年女性國會議員占全體國會議員的比例高達42%，台灣也是亞洲第一個將同性婚姻合法化的國家。「自由之家」發布的「2023年全球自由度報告」中，台灣與德國、冰島等國並列全球第17名，為亞洲第2名。挪威則在自由度上得到滿分，是第1名，今天特別榮幸能向挪威的訪團學習、交流。

梅比表示，挪威獨立民主發展的歷史雖然相對比較短，人民將自由民主的生活視為理所當然，近年來民主、自由的價值面臨很大的威脅，烏俄戰爭的爆發讓人省思，需要降低對獨裁政權的依賴，民主國家必須團結合作，一起捍衛人權。台灣除了是科技大國，在男女平權上的成績亦令人驚艷，期待雙方未來在教育、貿易、科技、國防等持續推動雙方實質關係，並盼深化挪威與台灣的關係，共同捍衛自由民主人權普世價值。

陳菊也說，人權是普世價值，是跨越國界、政治藩籬的橋樑，期盼台灣的努力能夠被看見，並且能夠貢獻台灣的人權發展經驗。

商品推薦