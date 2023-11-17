公廣集團遭質疑淪為側翼 陳建仁：華視會對外說明
華視YouTube頻道播放三立前主播廖筱君製播的網路政論節目，遭外界質疑公廣集團淪為側翼，行政院長陳建仁上午出席2023觀光高峰論壇時表示，這件事情華視會對外說明，公廣集團經營獨立自主不予干涉，他表示尊重。
另外被問到鏡電視遭質疑違反營運計畫製播政論節目爭議，陳建仁表示，民眾有知的權利，政府有義務責任向民眾說明施政內容跟結果，會透過各管道讓民眾了解施政內容，對於媒體運作規範跟規劃目標，相信NCC作為獨立機關會做相關了解說明。
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