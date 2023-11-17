遭監院糾正文物典藏出包 故宮:虛心檢討提6大改善計畫

監察院16日通過提案糾正國立故宮博物院檢討改善文物保存管理、典藏庫房與修護環境等問題，故宮表示，將虛心檢討改善缺失，務實推動精進改善作為，並已提出六大改善計畫如下。

一、 改善故宮文物庫房環境，新故宮計畫整建標準庫房

故宮表示，庫房文物準備室環境均已改善，以山洞庫房工作空間為例，經改善工作空間，使工作空間單純，工作分區清楚，並於地面鋪設保護地墊，桌沿設置防護海綿條，大幅改善文物庫房作業環境。後續將配合「新故宮計畫」典藏研究大樓庫房建置期程，整建標準庫房，逐步將山洞庫房文物移至現代化庫房。

二、 落實故宮文物安全維護，推動改箱為櫃及導入智慧管理：

故宮現正進行改箱為櫃及重新規劃文物包裝等作業，以符合國際規範之文物包裝方式及庫房設施。預定113年起自行製作文物包裝盒，改善包裝形式，114年起逐步建置瓷器庫房改箱為櫃。為提升故宮文物出入庫房管理效率，規劃建置智慧化文物庫房。112年由南院先行導入RFID文物管理系統，預定112年12月完成軟、硬體系統開發與測試。

三、「新故宮計畫」改善有限修護空間，擴大建置南北院區修復室：

有關故宮現有修護空間不足，「新故宮計畫」包含改善器物、織品、書畫、古籍檔案等修護空間，全面更新設備與調整工作場域。北部院區將建置現代化博物館之修護室設備，以因應各種複合式材質修護需求。南部院區將於南院二館設置文物修護室，預計2027年底試營運，2028年開館，以可見式、不分文物材質的修護空間，挑高通透無隔間的寬敞設計，提供文物良好的修護環境。

四、提升資通安全軟硬體設備，加強同仁資訊資安職能

故宮高階圖檔外流事件發生後，除進行移除圖檔等緊急處置外，更加強資安防範，導入更完善之資通安全軟硬體設備，強化同仁資訊資安職能，要求同仁參加各項資安專業訓練，以提高資安意識。另配合資通安全管理法之資安通報相關規定，辦理比照資安署警戒專案進行異常狀況回報演練、設置「資料專責管理人員」進行應用服務與資料專責之職務區隔，以達互相複核防範未然之效，並全面調整資訊網路架構，依權限控制的程度，嚴密區隔對外服務、對內服務及機敏資料各區控管。

五、 故宮依業務需要積極遴補用人，延攬專業優秀人才：

故宮簡任職務均依規定嚴謹用人，審慎遴用合適人才，並無凍結不補情事。為強化故宮競爭優勢，優質人才至為重要，除依業務需要積極遴補用人，未來將強化人才培育並延攬專業人才，厚實研究能量，維持國際博物館地位。

六、例行辦理文物持拿訓練，日後嚴正究責損傷文物類似情事：

有關〈黃河蘭州浮橋圖〉遭裁切乙事，遭裁切之處為文物裝裱附件，非屬畫作本身，裝裱時間亦非與畫作同期，畫心本身未受損壞。裁切花綾已於2013年9月4日前貼回，回復原來裝裱尺寸。為防止類似情事發生，故宮除加強宣導文物保存維護觀念，辦理例行性文物持拿訓練。日後如發生類似違反情事，將依相關規定嚴正究責處分。

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