公廣集團染政治色彩 學者：廖筱君節目可播 館長呢？

華視YouTube頻道播放三立前主播廖筱君製播的網路政論節目，引發爭論。文化大學廣告系教授鈕則勳說，公廣集團是社會公器，應該開大門、走大路，不要遊走灰色地帶打擦邊球，特別是大選期間動見觀瞻，即使是公廣網路平台也要有一致標準，否則外界不免質疑，如果華視可以播放廖筱君的節目，網紅館長的節目也可以嗎？如果選擇標準不一致，難免被質疑是「雙標」。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚表示，華視作為公廣集團的一員，應該更標榜公共性，避免出現特定政治立場；而且不只是在華視頻道，也包括所有掛著華視品牌的平台，因此所有合作應該都要顧及各界對公廣媒體的期待。此外，賴祥蔚身兼華視自律委員，他表示將促請華視建立合作策略的自律標準。

鈕則勳則說，廖筱君節目大多是專訪蔡政府官員，雖有邀請國民黨議員徐巧芯、游淑慧等人上節目，但訪談內容和來賓人數，是否符合比例原則？此例一開對華視也有風險，其他的網紅是否也可依照「廖筱君模式」來租借攝影棚，並在華視ＹＴ頻道上架播出？

中山大學榮譽退休教授廖達琪表示，這起事件當然很不適當，公廣向來主張多元意見，現在反而是清一色的綠色論調，NCC是不是應該管一下？不能夠雙標吧。政大傳播學院教授馮建三認為，撇開政治上的問題，華視租攝影棚給民間、使用民間的新聞影片「資源交換」無可厚非，但三立有政治色彩，如果其色彩高過經濟上的報酬，「無法阻止外界的聯想」。

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