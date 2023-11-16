台南槍案目的要影響選舉？ 黃偉哲：不排除會政治操作

台南市議員李宗翰上午在議會總質詢，針對學甲88槍案後，北門再發生槍擊案，是什麼樣的利益關係？還是政治操作打擊台南。市長黃偉哲表示，即使是利益分配的事件可能會被政治操作，要求警察局在最短時間將主嫌和相關嫌犯緝捕；全案台南地檢署檢察長已要求檢察官偵辦，不管開槍有無政治目的，但都不排除有人做政治操作，但其實嫌犯背景大家都知道。

李宗翰說，學甲88槍後北門再發生開槍事件，要趕快釐清開槍的目的，是要有什麼政治操作？88槍很明顯中國介入資金，希望影響台南影響台灣選舉，現在選前又再開槍是將警方當成什麼？要趕快是什麼樣的利益關係？還是政治操作打擊台南？

台南市警察局長廖宗山表示，這個案件是個案，雙方都認識，相約要談判，事先已有糾紛，在半夜就組成專案小組由刑大支援2個小隊偵辦，已捉到7嫌偵訊中，案情今天應就會逐漸明朗。鑑識人員還未找到彈殼及彈著點，目前還在查證中。

李宗翰受訪時強調，全國各地發生槍擊案都會受到矚目，台南發生88槍擊案後，開槍主嫌紅龜和背後金援的王文宗，都可看到國民黨及中國金援彼此往來的身影，今天北門還再被開槍，要求警方和檢徹查槍擊來源，及後面的目的和動機；選舉將屆開槍不僅是向警方示威，也不排除背後有影響選舉的目的。

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