影／質疑海峽融和投資與洪孟楷關係 王定宇要洪說清楚
立委王定宇和立委侯選人何博文上午舉行記者會，指控國民黨立委洪孟楷的父親洪璽曜，曾長期擔任中共統戰組織，和全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）的重要職務，且洪璽曜與妻子郭素春及兒子洪孟楷的立委任期高度重疊，並質疑海峽融和（廈門）投資管理有限公司和洪孟楷家族的關係。
王定宇質問洪孟楷，這家公司洪孟楷家族到底有沒有投資，這家到底是什麼樣的投資，在做什麼樣的生意，這家公司的主要幹部， 從董事長洪璽曜到多位董事都是台企聯的重要幹部，這家公司到底在做什麼生意，這家公司的董事長、總經理幾乎都是國台辦直接監管管轄的台企聯所有重要職務的人，剛好都和這家公司高度融合。
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