ET民調/對決賴蕭配 侯柯配突破四成、柯侯配跌破四成
馬英九基金會執行長蕭旭岑10日代表前總統馬英九呼籲全民調，藍白合第二次政黨協商明天在馬英九見證下登場，ETtoday新聞雲今天晚間公布13日、14日做的最新民調結果，若侯柯配對決民進黨賴清德與蕭美琴，支持度為41.6%比37.1%；柯侯配對決賴蕭配，支持度為39.6%比36.2%。
ETtoday新聞雲最新民調指出，綠藍白總統參選人支持度，民進黨賴清德34.2%、國民黨侯友宜28.0%、民眾黨柯文哲27.4%。與ETtoday新聞雲本月初進行的民調相較，賴清德支持度從34.9%減少0.7個百分點至本次34.2%；侯友宜支持度從27.3%增加0.7個百分點至本次28.0%；柯文哲的支持度從26.0%增加1.4個百分點至本次27.4%。
ETtoday新聞雲最新民調指出，和本月初民調結果相較，侯柯配支持度從40.4%提升至41.6%，增加1.2個百分點；柯侯配從42.2%降至39.6%，下滑了2.6個百分點。ETtoday新聞雲民調的調查方式為手機簡訊通知，進行網路問卷調查，本次調查有效樣本1198份。
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