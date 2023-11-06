東森高層任中嘉董事？ 邱顯智籲NCC徹查

「NCC不應放任建商大規模收購頻道與系統商！」時代力量立委邱顯智6日指出，東森電視董事范瑞穎由泓順投資指派，擔任中嘉的法人董事，此舉已經違反「系統商與頻道商結合」的狀況，NCC應儘速調查。對此，NCC近日連續發新聞稿表示，中嘉案已在陸續調查中，盼外界給予獨立審查空間。

無力遏止建商收購

邱顯智表示，先前中嘉遭爆被三立收購，NCC在外界壓力下，才被迫坦承三立確實有以「法人」身分入主，並獲得中嘉27%股權。如今，作為東森電視董事的范瑞穎，竟然還能在泓順投資的指派下擔任中嘉集團董事，NCC作為監理機關的職能已經完全失能。

他解釋說，泓順投資是茂德建設老闆張高祥的公司，先前以160億元買下東森95%股份，而范瑞穎還擔任亞衛寰宇電視的董事長，此事雖然還在審核中，但背後收購集團也有疑慮，外傳收購亞衛寰宇電視的建商甲山林的老闆祝文宇是人頭，背後還是由張高祥掌控一切。

邱顯智指出，若加上市場廣傳的鏡電視，張高祥已經有6家新聞台執照，NCC對於相關情況都只說會要求頻道商「限期改善」，但相關案件都遲未處理，他呼籲各界一定要緊盯此事，避免「系統商與頻道商結合」繼續蔓延下去。

反駁稱無放水

對此，NCC回應說，有關外界質疑NCC處理中嘉交易案之附負擔履行一事， NCC澄清，絕無護航，正持續依法進行相關調查，將相關事證蒐集齊全後，依其態樣與情節妥處，並無任何怠惰、放水情事。

NCC也表示，目前已就經濟部等機關協助提供之股權資料，與目前現有調查結果等資訊進行交叉比對，將再請案關公司到會陳述意見，以釐清本案自許可後相關股權變動情形。

不過，近來包括東森收購案，以及亞洲衛視董監事變更申請案與鏡電視申請設立案等爭議都在延燒中，也讓邱顯智疾呼NCC主委陳耀祥要有所作為。

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