陳錦倫涉詐差旅費沒事 立委轟官官相護

行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫任職雜糧發展基金會執行長期間涉嫌詐取差旅費，民眾黨立委陳琬惠今年七月爆料後，政院允諾調查，結果僅由經濟部收回不實申報的差旅費，職務沒有異動，陳琬惠昨天質疑「綠營自己人就沒關係」？批評官官相護到這程度實在離譜。

行政院發言人林子倫回應，此案已進入司法調查階段，行政院尊重也支持檢調單位盡速查明真相，毋枉毋縱，若有相關違法情事，行政院也將採取必要作為，絕不寬貸。

雜糧基金會表示，經濟部貿易署今年七月六日針對雜糧基金會補助管理、人事差勤及費用核銷等疑義實地訪查，前執行長差旅費有三筆未具申請核銷程序，共計五千六百元已於今年八月收回；查核報告及相關資料於十月十一日函送檢方，未來基金會會加強內控、報支等相關控管。

立委陳琬惠指出，陳錦倫在雜糧基金會執行長任內，多次申報差旅費到農糧署中興辦公室，但農糧署訪客名單上根本沒有陳，完全是不實申報；她爆料後，經濟部查核報告也證實陳錦倫詐取差旅費，且至少有三筆出差違反程序，行政院長陳建仁今年七月在國會承諾會清查，但等了三個多月，陳錦卻穩坐行政院中部聯合服務中心副執行長之位。

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