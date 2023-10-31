影／被邱毅預言一定落選 黃捷「呵呵」兩聲 邱毅多久沒到高雄了？

民進黨立委趙天麟因婚外情退出高雄第六選區立委選舉，民進黨改徵召鳳山選區的高市議員黃捷參選，前立委邱毅在臉書發文預言黃捷「一定落選，而且會敗得很慘」。黃捷今聽了後先呵呵笑了兩聲，再說「我不知道邱毅多久沒到高雄了？」

2012年欲追求連任立委的邱毅，敗給當時民進黨高雄市議員趙天麟，如今原要挑戰四連任的趙天麟，因婚外情退選，黃捷要參選邱毅以往的立委選區，邱毅直指，「這個選區，是很排斥空降的。」

邱毅表示，黃捷在選前2個多月空降，絕不是喜樂島聯盟郭倍宏和國民黨陳美雅的對手，更何況黃捷的特色在這個選區也不突出，「她若以為在鳳山選區吃得開，就可以複製到這個被稱之為老部落的選區，就大錯特錯了。」

邱毅也不認為黃捷會辭議員，有熟悉選情的前輩告訴黃捷，這次參選勝算不大，黃捷不辭議員是為避免兩頭空，「但這一來腳踩雙船就要被攻擊了，對黃捷的可預見慘況，我只能寄予無限同情。」

邱毅在臉書並提及，黃捷當年靠著「黑韓」冒出頭，還抨擊高雄市前市長韓國瑜落跑，也是罷韓行動的核心成員，「現在所有她當年射出的箭，會全數回到她自己身上，這就是天理循環報應不爽，不是不報時候未到。」

對於邱毅預言落選，黃捷今先是呵呵笑了兩聲，再說「我不知邱毅多久沒到高雄了？」她說，酸言酸語沒有必要，大家對想要為高雄服務的年輕人應多鼓勵，不是用酸言酸語和責備，希望大家正面看待這場選舉，歡迎批評指教，如果大家願談論，請用正面方式，包括對選區政策與高雄願景，不要因一句冷嘲熱諷，就不看好她。

前立委邱毅預言議員黃捷參選立委選舉會慘敗，黃捷回譏邱毅是多久沒到高雄了？記者吳慧芬／攝影 前立委邱毅預言議員黃捷參選立委選舉會慘敗，黃捷回譏邱毅是多久沒到高雄了？記者吳慧芬／攝影

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