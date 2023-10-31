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日學者預測綠營國會不過半 民進黨：不能讓潛艦造一半

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人卓冠廷（右）。圖／民進黨提供
民進黨發言人卓冠廷（右）。圖／民進黨提供

日本學者小笠原欣幸長期關注台灣選舉，他近日指出，以目前的選情來看，雖然民進黨提名的總統參選人賴清德極可能勝選，但立委恐怕難過半。民進黨發言人卓冠廷今天表示，民進黨非常有信心總統勝選、國會過半，且藍白合是各自算計、貌合神離、政治分贓，不會獲得認同。

卓冠廷指出，現在選舉節奏都按照既定步伐往前走，接下來剩兩個多月，賴清德已展開全台輔選，包括各立委參選人的聯合競選總部，以及空戰、陸戰整體的結合，目標不變，還是總統勝選、國會過半。卓冠廷說，因為只有民進黨國會過半，台灣的國防才能自主，國會不過半，潛艦造一半。

對於藍白合，卓冠廷表示，在野陣營狀態不是因為理念結合，而只是算計，無論藍白最後究竟有沒有合成，民進黨都會按照既定的步伐繼續往前走。且從昨天國民黨主席朱立倫和民眾黨主席柯文哲兩人會談結論來看，就是政治分贓。

民進黨 藍白合 卓冠廷

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