點名賴清德記取教訓 張善政籲選舉回歸政策 再講台積電 就是傷害產業

台積電放棄進駐龍潭科學園區3期，民進黨總統參選人賴清德日前到桃園輔選時稱，選出來的立委若無法留住重大產業，就應該換人。桃園市長張善政今再親上火線，接受廣播專訪時批評賴清德、行政院前院長蘇貞昌甩鍋，呼籲所有政治人物選舉期間應該回歸政策，「誰再講台積電這話題，就是害我們的產業。」

龍科3期擴建案爭議持續延燒，當地居民組成的自救會昨至行政院大門前抗議，要求退回擴建計畫。張善政今表示，自救會到行政院抗議，凸顯此事的焦點其實不是地方政府，而是行政院底下的國科會和竹科管理局，市府的角色是建立平台讓雙方溝通。

張善政說，居民另一個抗議的點是不滿自己很晚才知道徵收計畫，他早年在國科會任職過，知道科學園區成形的時間很長，程序要按部就班做，去年民進黨為了市長選情，把事情爆出來，結果讓居民嚇一大跳，「老實說去年講出來就是政治口水」，徵收計畫當時根本八字沒一撇，還沒確認居民意願就被宣布了，結果「呷緊弄破碗」。

張善政表示，市府現仍持續跟竹科管理局開會，雙方態度一樣，對於不願意被徵收的地主會剔除，龍潭鄉親不用太擔心，市府也會督促竹科管理局。

張善政也說，台積電在全球布局，北台灣仍會是重中之重和首選，畢竟台積電到美國發展不順、爭取人才困難，北台灣的水資源比南部更充足，桃園又比雙北有更大的地，市府將可用的地盤點完後，還是會透過竹科管理局反映給台積電。

對於賴清德自稱曾積極爭取台積電到台南，暗批桃園市府。張善政反擊，選舉期間要呼籲所有政治人物，產業發展不是選舉話題，講越多對產業發展只會傷害越大，行政院推政策大家都支持，但不要有太多外來的干擾；要把去年選舉提早曝光的教訓要記在心裡，選舉還是應該回歸政策，誰再講台積電這話題，就是害台灣的產業，希望賴清德可以聽到這番對話。

商品推薦