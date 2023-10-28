【即時短評】嗆柯不敢一秒定生死 侯打死不退底氣何來？

「我1秒決定自己的生死，柯文哲你還要多少個30秒？」國民黨總統參選人侯友宜最近面對「藍白合」進度卡關，喊話民眾黨總統參選人柯文哲勿再拖延，強調藍白結親家，「不是媒人說了算，是我說了算！」面對柯文哲以拖待變，侯友宜直球對決，展現「鐵漢硬頸」形象，究竟底氣從何來？

高雄市前市長韓國瑜日前幫侯友宜站台時說：「看過最多貪官汙吏是賴清德，民進黨一大堆貪官，但是在生死之間徘徊的是侯友宜，姥姥不疼舅舅不愛，阿公怨嘆阿嬤也沒有說很喜歡，啊怎麼會選成這樣呢？我們要什麼樣的候選人帶領著我們？」韓國瑜道出侯競選總統以來的困境，盼選民為在槍林彈雨下打拚的侯友宜加油打氣。

從「侯探長」到「侯市長」，侯對自己在政治上的表現相當有自信，參選總統路卻荊棘滿布，衝擊之大，恐怕也是他始料未及。

侯市長過去談話保守，總被認為發言都是依照幕僚擬好的固定談參，了無新意，說來說去，只有一句「侯侯做代誌」。這其實不是幕僚擬稿水準不夠，而是侯友宜長期擔任公務員謹慎保守的個性，不論是公開還是私下閒聊，侯友宜談話多圍繞在新北重要市政，五股垃圾山、塭仔圳重劃。

不過，參選總統不是拚市長連任，這是全國級的選戰，是國家路線的選擇，是決定國家未來的關鍵時刻，不能只談新北市政，民眾更期望看見「侯市長」晉升「侯總統參選人」，展現治國能力與領導人格局，談的是國家和全民的未來，有能力整合分裂的在野力量，至少要能與執政黨抗衡。民意的期待是一劑強心針，讓他漸有底氣展露自信。

尤其藍白談判過程中，面對柯文哲的「每日一招」，侯友宜沉穩應對，不輕易出手，最後關頭親上談判桌，表明「有條件不堅持選正的」，迫柯文哲正面對決、酸柯還要多少30秒才能做決定，侯以退為進，應對之間，時而強硬，時而揶揄，但該守的底線，其實一步也沒退。

當年為營救南非武官，侯友宜單槍匹馬進入官邸，面對槍擊要犯陳進興。他曾說，「人家會怎麼看，我也沒想那麼多，要去抓歹徒，會死嗎？會死你也要去進去抓，這是我的工作，我的價值，我要去拚命。」

逾六成民意期盼政黨輪替下架民進黨，侯友宜肩負民意的期待，扛著帶領國民黨重返執政的重擔，一句打死不退、一秒決定自生死，該我去我就去，總統大選這一仗，不知道台灣人民會不會給自己機會，但拚就對了。

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