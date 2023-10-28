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參加同志大遊行 蘇貞昌：這世界還有許多歧視必須化解
行政院前院長蘇貞昌今天下午將參加於台北市政府前廣場舉行的同志大遊行活動。蘇貞昌在臉書表示，自由和人權從來都不是自己從天上掉下來的，要歷經多少人的挺身而出，多少人的勇敢爭取，多少人的關鍵決定。
蘇貞昌感謝大家夠勇敢，給他們一起面對風雨的力量，頂住壓力、抗拒所有謠言和誤解，最終才讓台灣的天空出現彩虹，成就亞洲第一個婚姻平權國家。而關於同婚法案通過的過程，蘇貞昌也記錄在他最新著作「護國四年」中。
蘇貞昌表示，儘管這個世界還有許多歧見和歧視必須化解，不過他也相信，不管在哪一個時代，台灣人都會為了追求自由而不斷前進，為了自由而奮戰。
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