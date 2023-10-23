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物價漲幅大 綠委籲各津貼再加碼

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨多位立委23日呼籲政府調漲老農津貼與國民年金。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民進黨多位立委23日呼籲政府調漲老農津貼與國民年金。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

物價漲幅太高，對弱勢族群與老農造成負擔重，盼再加碼國民年金老農津貼！多位民進黨立委23日召開記者會，呼籲政府再撥50億，將老農津貼與國民年金分別加碼到8550元與5千元。立委蔡培慧說，通膨嚴重，政府雖有初步加碼津貼，但對弱勢族群仍杯水車薪，盼政府考慮再加碼。

盼再提高9月漲幅

蔡培慧表示，行政院雖於9月決定將國民年金從3772元調漲到4036元，老農津貼從7550提升到8080元，雖立意良善，但因國際通膨影響，讓台灣物價指數也飆升，尤其是民生物資如豬肉、雞蛋與牙膏牙粉等漲幅都超過4%，蔬菜、外食與肉類則超過5%，盼能增加弱勢族群津貼。

民進黨立委何欣純也說，台中已經很難找到1顆5元的水餃，南部的物價也受到通膨很嚴重影響，她也質詢過行政院長陳建仁與經濟部長王美花，盼政府不要單從北部角度思考政策，且通膨也讓老農的耕作成本提升，盼行政院能苦民所苦，擴大老農津貼與國民年金。

加強挹注農民與弱勢

立委蔡易餘指出，老農津貼對許多老農來說都是基本生活費，但因耕作需要時間，而今年無論是肥料與飲食等開支都因通膨擴大，加上老農耕作的效率有逐年降低的趨勢，有必要再擴大對老農的保障，而國民年金向來漲幅都很小，希望政府也能修法，以物價指數等指標彈性調漲。

「老農面臨通膨與極端氣候挑戰！」立委莊瑞雄強調，俄烏戰爭倒楣的除了民眾還有農民，原物料上漲讓玉米、飼料等農用產品的價格應聲上漲，且近年來氣候變遷讓農民損失更擴大，常因為一場豪雨或颱風，收成就血本無歸，雖然氣候損害農業部會有補償，但還是不夠，呼籲政府再加碼津貼。

因此他們齊呼籲政府，應將老農津貼從8080元提升到8550元，國民年金從4036元提升到5千元，總計政府還要再撥出50億元。

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通膨 老農津貼 國民年金

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