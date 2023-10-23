綠委主張 國民年金老農津貼加碼

民進黨多位立委主張國民年金及老農津貼加碼，上午由吳玉琴、陳素月、蔡培慧等人舉行記者會，蔡培慧指出，為反映持續增加的消費者物價指數，因此主張國民年金應加碼至5000元、老農津貼8550元。

蔡培慧表示，根據「老年農民福利津貼暫行條例」第四條第一項，調整期限為四年一次，但近年受疫情、國際情勢等影響，物價飆漲，四年調整一次恐無法跟上物價漲幅，因此主張與時俱進，保障民生需求。 民進黨立委陳素月（左起）、蔡培慧、吳玉琴聯合舉行記者會，主張國民年金加碼至5000元，老農津貼增至8550元。記者曾原信／攝影

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