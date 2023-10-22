快訊

跟團出遊「喝酒喝到凌晨」 男隔天躺遊覽車行李室休息傳憾事

穿黑白色西裝出席台北時尚周 蔣萬安自爆有選擇障礙「去問兒子意見」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬英九批美國武器化台灣 外交部：不符台美實際狀況

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
馬英九前總統近日分別與華府重要智庫「布魯金斯研究院」、「傳統基金會」座談，建議美國應促兩岸和談，並呼籲美國不要將台灣「武器化」。外交部表示，此話不僅完全不符台美關係實際狀況，對爭取國際正視中國脅迫舉措、維護台灣人民利益、台美關係及區域和平與穩定更無助益。圖／馬英九辦公室
馬英九前總統近日分別與華府重要智庫「布魯金斯研究院」、「傳統基金會」座談，建議美國應促兩岸和談，並呼籲美國不要將台灣「武器化」。外交部表示，此話不僅完全不符台美關係實際狀況，對爭取國際正視中國脅迫舉措、維護台灣人民利益、台美關係及區域和平與穩定更無助益。圖／馬英九辦公室

馬英九前總統近日分別與華府重要智庫「布魯金斯研究院」、「傳統基金會」座談，建議美國應促兩岸和談，強力表達台灣不能成為烏克蘭，並呼籲美國不要將台灣「武器化」。外交部今表示，馬前總統此行多次暗示美國違反中立、將台灣「武器化」、意圖將台灣推向第二個烏克蘭等聳動的政治語言，不僅完全不符台美關係實際狀況，對爭取國際正視中國脅迫舉措、維護台灣人民利益、台美關係及區域和平與穩定更無助益。

外交部重申，不斷挑釁、威脅、造成區域風險的從來都不是台灣、不是美國，而是意圖改變現狀及破壞以規則為基礎的國際秩序的中國。近年美方持續強調對台灣堅若磐石的承諾、不斷助我提升自我防衛能力等積極作為與強勁的支持，一切的努力都在強化嚇阻、避免戰爭的發生，以確保區域和平穩定的現狀。

外交部說，顯而易見的事實是，無論是違反「政治中立」，公然介入並干預我國民主選舉的、將兩岸經濟合作架構協議（ECFA）「武器化」，並不時拿我國農民辛苦的作物遂行經濟脅迫的、在台灣周邊進行海空軍演等軍事挑釁行動，意圖破壞區域和平穩定、威脅台灣人民長治久安的，全部都是中國。對於馬前總統此行未能以共同積極深化美國對台灣的支持為目標、選擇不對中國的種種明目張膽行徑表達不滿與譴責，反而將區域穩定遭受威脅歸咎於美國等國際夥伴，外交部甚感遺憾。

外交部也再次重申，政府一直以來都抱持著最大善意，多次表達在理性、對等及相互尊重下，政府願意和北京當局展開對話，也持續秉持不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服的立場，和美國等全球民主國家深化合作，共同維護區域和平穩定。

美國 外交部 馬英九 台美關係

延伸閱讀

影／馬英九抵達華府 蕭美琴接機相迎

馬英九再籲國際社會促兩岸和談 NCUSCR會長：值得美國思考

外交部陸委會齊批馬英九迎合陸方 馬辦反擊

率台灣學生在美國世界日報座談 馬英九稱九二共識 為兩岸唯一解方

相關新聞

馬英九批美國武器化台灣 外交部：不符台美實際狀況

馬英九前總統近日分別與華府重要智庫「布魯金斯研究院」、「傳統基金會」座談，建議美國應促兩岸和談，強力表達台灣不能成為烏克...

侯友宜批政府綠能講清楚 政院：把投資講成弊案

行政院副院長鄭文燦日前公布離岸風電開發融資需求估達8千億元，被國民黨總統參選人侯友宜抨擊，認為還沒講清楚綠電賺了多少，前...

立陶宛國會議長希米利特訪台 明見蔡英文、賴清德

立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）率團訪台，將與蔡英文總統及副總統賴清德會面。...

指馬英九將區域穩定受威脅「歸咎美國」 外交部：破壞和平的全是中國

外交部今天表示，已注意到前總統馬英九此次美國行，多次暗示美國將台灣推向第2個烏克蘭等聳動政治語言，對此行未能共同積極深化...

民眾黨不分區推「任期2年制」廣納藍綠 黃國昌、陳昭姿進安全名單？

民眾黨主席柯文哲參選總統有望帶動民眾黨立委選情，尤其是衝高政黨票是首要目標。民眾黨以取得不分區立委8至10席為目標。民眾黨人士透露，目前已經完成第一階段書面審查，接下來將進行面試、名單送選舉決策委員會討論，最快10月底公布名單；外傳時代力量前立委黃國昌、獨派代表陳昭姿等人會在安全名單內。另外，民眾黨下屆不分區立委確定實行「任期2年制」，不排除提滿34席不分區。...

高端互槓！北市反酸薛瑞元：難道不怕被稱「高端推銷員」？

台北市長蔣萬安先前宣布高端流感疫苗不進入校園，引爆與衛福部前後任部長陳時中、薛瑞元隔空開砲。陳時中反問，「是不是有任何一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。