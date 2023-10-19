吳釗燮：美豬當食安問題 須追誰在操弄

業者銷售美國豬肉未標示原料產地，還以其他國家名義混充，引發違法爭議。外交部長吳釗燮昨天在立法院外交及國防委員會答詢，直言把美豬形容成有食安問題的產品，可能會造成台美貿易上的衝擊。

吳釗燮答詢指出，美國好幾千萬人每天吃美豬，都沒問題，為什麼美國產品到台灣來就會有食安問題？把美豬當成食安問題，跟疑美論、反美論是一環的，在這種狀況下，也須追溯哪些人、政黨或國外勢力，希望操弄台美間矛盾，「這是需要關注的」。

不過，桃園玉釩食品有限公司遭檢舉，販售二款豬肉產品，外包裝與外箱標示不符，十五日被查獲進口美國豬卻標示加拿大豬。十月初，爆發首起美豬洗產地事件至今，已經累計三案。

食藥署副署長林金富表示，已寄送電子郵件給所有食品加工廠，了解如實標示是否「窒礙難行」。

此外，農業部進口蛋專案爭議不休，如今又傳出國內共九家液蛋加工業者購買中央畜產會專案進口雞蛋，並流入各食品大廠及團膳業者，且有部分液蛋產品出現原產地標示錯誤的情形。

農業部昨發聲明表示，畜產會六至七月間委託加工業者代工生產冷凍殺菌液蛋、共三六○公噸的液蛋產品，原產地標錯為台灣，目前全部都放置於畜產會冷凍倉儲中，皆在有效期限內，並未銷售出去，已要求畜產會盡速更正庫存液蛋標示方式。

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