影／賴清德指中捷藍線圖利有力人士 盧秀燕：如有問題交通部怎會通過
台中市藍綠議員關心中捷藍線，市長盧秀燕表示，藍線綜合規劃報告修正多次，「若市府提出的綜合規劃報告有問題，交通部怎會通過？」希望中央以民為念，儘速核定，讓藍線加速動工。
台中市交通局長捷運站葉昭甫說，原定122年完成，現在加上審查時間，工期得順延10年。
盧秀燕表示，前市長胡志強規劃捷運藍線走台灣大道，後續遭前市長林佳龍調整，突拐進去沙鹿的重劃區，且未與沙鹿火車站共構，引起地方議論。
對此，盧秀燕上任後調整回胡志強的路線，從台中火車站延台灣大道直通台中港，工程施作最簡易、土地徵收量最少、且不需要拆民房、也是市民共識最高，盼藍線加速動工。
盧秀燕說，市府提出的藍線綜合規劃報告，交通部今年2月20日審查通過，由交通部報行政院審查中，就等中央核定。
盧秀燕說，她相信交通部在過程中均秉持專業審查，「若市府提出的綜合規劃報告有問題，交通部怎麼會通過？」希望中央以民為念，能夠儘速核定，讓藍線加速動工。
盧強調，市府提出捷運藍線的路線、財務規劃與站點設計等，交通部在審查過程中已要求台中修正多次，市府也依交通部建議修正後終獲通過。她表示，交通部長也希望地方能夠公平發展，認為整體報告適當才會通過，盼行政院能儘速同意。
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