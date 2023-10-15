快訊

中職／大聯盟翻版防偷暗號？兄弟洋投故意掉球犯規成功解危

綠電分配沙盒為台積電量身打造？ 經濟部回應

華文永續報導獎頒獎 聯合報共獲三大獎

柯文哲談「分手」原因 基隆輕軌是假的 批民進黨無誠信

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
民眾黨總統參選人柯文哲（右二）今天到基隆出席「基隆市選哲之友會」成立大會，對在場約兩百名支持者發表演講。記者邱瑞杰／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（右二）今天到基隆出席「基隆市選哲之友會」成立大會，對在場約兩百名支持者發表演講。記者邱瑞杰／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲今在基隆市，批評民進黨沒有誠信。柯以基隆輕軌為例，指「本來就是假的」，等到要穿幫時，說要升級成基隆捷運，後來又改路線，「一樣，請大家放心，假的」，基隆輕軌正是他決定與民進黨分手的原因。

柯文哲今天到基隆出席「基隆市選哲之友會」成立大會，對在場約兩百名支持者發表演講。柯說，政治的核心是執行力，執行力來自政治誠信。蔡英文總統2017年3月17日到基隆，宣布要花80億元興建基隆輕軌，4年後就要開通車。這是蔡以總統身分出來講前瞻計畫的第一個計畫，請問基隆輕軌現在在哪裡？

柯說，當時得知基隆輕軌捷運終點設在南港展覽館，心裡嚇到，因為公車轉運站全部設在南港火車站，和南港展覽館還有一段距離。為此跑去找當時的交通部長賀陳旦，問要怎麼辦？賀說不干他的事，不是他決定的，再去找負責國發會的政委張景森，張也說不知道。

柯文哲笑說，交通部、國發會都不知道，「小英」到底是聽誰講的？他因為很焦慮，所以跑來跑去，一直去找人問，後來才知道一件事情，「是我太緊張了，這個本來就是假的嘛。」

柯文哲認為中央政府根本不打算興建基隆輕軌，但因說4年完工，到第3年要穿幫了，又把他找去交通部，說基隆輕軌有關南港火車站到展覽館之間的問題，中央會解決，不要擔心，因為基隆輕軌要變成基隆捷運，共要花400多億元。

柯說，他是實際蓋過捷運的人，質疑四百多億怎麼蓋得起來，交通部說，南港這段解決掉，其他部分不用勞心。隔了1年報紙上說基隆捷運路線要改，改路線環評要不要重做，可行性評估、都市計畫也都要重做。預算從425億元變成697億元，「我跟大家保證，一定蓋不起來。」從基隆輕軌變基隆捷運，基隆捷運再改路線，「一樣，請大家放心，假的。」

柯文哲說，基隆捷運八堵到基隆這一段，鐵軌兩邊都是房子，如果台鐵不拆，要再加捷運進來，「你要拆哪一邊你自己講」。單單南鐵東移就鬧得多大，現在在基隆要再拆一邊房子，要拆哪一邊？後來才發現八堵到基隆這一段沒有講，沒有計畫，才知道也是假的。

2024選舉 2024總統選舉

延伸閱讀

本來答應周二要談...金溥聰批柯文哲說翻臉就翻臉 「一點不滿就推翻」

民眾黨堅持全民調 金溥聰喊無言：柯文哲曾說過民調都是買的

國民黨反擊了！揭開放式民主初選用意 喊話柯文哲「別一直拖下去」

柯文哲批侯陣營民主初選有問題 侯辦：希望周二繼續談

相關新聞

馬英九今率大九學堂學子訪美 蕭美琴將於雙橡園宴請

前總統馬英九今天將率「大九學堂」學子訪問美國紐約與華府，除了在紐約大學發表專題演講外，也將率學生與紐約「美中關係全國委員...

柯文哲談「分手」原因 基隆輕軌是假的 批民進黨無誠信

民眾黨總統參選人柯文哲今在基隆市，批評民進黨沒有誠信。柯以基隆輕軌為例，指「本來就是假的」，等到要穿幫時，說要升級成基隆...

陸延長對台貿易壁壘調查 恐是反制民進黨推動經貿「脫鉤斷鏈」

今年4月12日，大陸商務部突然公告對台灣啟動貿易壁壘調查，原因是台灣2002年1月1日加入世界貿易組織（WTO）後，迄今仍限制高達2455項（後調整為2509項）大陸農產品、五礦化工產品、紡織品進口。 這項調查原應於10月12日前結束，但10月9日，大陸商務部宣布，鑑於本案情況複查，調查期限截止日將延至明年1月12日，也就是台灣總統大選投票日的前一天。對此，陸委會稱，這完全是出於政治動機，明顯與總統大選相關聯。行政院經貿辦也說，這再度證明中方所謂貿易調查是出於政治動機，企圖以經濟脅迫干擾台灣選舉...

以巴衝突加薩平民付血肉代價 政府還要鼓吹城鎮戰嗎

中東加薩走廊爆發以巴衝突，再次向世人展現城鎮遭受攻擊的可怕傷害，世人批評以色列空襲加薩，但美國在東京、廣島、長崎、越南，英國在德勒斯登，德國在鹿特丹、倫敦、華沙，日本在重慶，都幹過比以色列人更不人道的空襲，如今大家都已遺忘，戰爭就是那麼回事！當權者搞出災難，卻是平民百姓付出代價，當權者永遠都能夠逃避責任，戰爭是政客最好的藉口。

不被藍白合影響 柯文哲照步調找副手 全國競總月底亮相

距離總統選舉登記進入倒數階段，民眾黨總統參選人柯文哲不受藍白合議題影響，近期積極徵詢副手人選外，外傳Yahoo亞太區前董事總經理鄒開蓮、民眾黨立委吳欣盈等人都是熱門人選，甚至傳出柯陣營私下接觸藍營大咖，展現參選到底的決心。另外，柯文哲全國競選總部確定落腳在新北市新莊副都心商辦，目前正在裝潢，預計最快10月底前亮相。...

柯美蘭獨立參選「CP值高」 2大盤算想殺出竹市四腳督重圍變數仍多

民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭近日宣布不爭取民眾黨徵召，以無黨籍之姿獨立參選新竹市立委，背後盤算之一意在尋求最大票源支持。不過，新竹市立委藍、綠、黃陣營參賽者各擁基層實力，柯美蘭以「類郭台銘模式」出場，沒了政黨的奧援，未來是否真能殺出「四腳督」重圍，還是逐漸落入邊緣局勢，後續值得觀察。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。