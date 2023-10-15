柯文哲談「分手」原因 基隆輕軌是假的 批民進黨無誠信

民眾黨總統參選人柯文哲今在基隆市，批評民進黨沒有誠信。柯以基隆輕軌為例，指「本來就是假的」，等到要穿幫時，說要升級成基隆捷運，後來又改路線，「一樣，請大家放心，假的」，基隆輕軌正是他決定與民進黨分手的原因。

柯文哲今天到基隆出席「基隆市選哲之友會」成立大會，對在場約兩百名支持者發表演講。柯說，政治的核心是執行力，執行力來自政治誠信。蔡英文總統2017年3月17日到基隆，宣布要花80億元興建基隆輕軌，4年後就要開通車。這是蔡以總統身分出來講前瞻計畫的第一個計畫，請問基隆輕軌現在在哪裡？

柯說，當時得知基隆輕軌捷運終點設在南港展覽館，心裡嚇到，因為公車轉運站全部設在南港火車站，和南港展覽館還有一段距離。為此跑去找當時的交通部長賀陳旦，問要怎麼辦？賀說不干他的事，不是他決定的，再去找負責國發會的政委張景森，張也說不知道。

柯文哲笑說，交通部、國發會都不知道，「小英」到底是聽誰講的？他因為很焦慮，所以跑來跑去，一直去找人問，後來才知道一件事情，「是我太緊張了，這個本來就是假的嘛。」

柯文哲認為中央政府根本不打算興建基隆輕軌，但因說4年完工，到第3年要穿幫了，又把他找去交通部，說基隆輕軌有關南港火車站到展覽館之間的問題，中央會解決，不要擔心，因為基隆輕軌要變成基隆捷運，共要花400多億元。

柯說，他是實際蓋過捷運的人，質疑四百多億怎麼蓋得起來，交通部說，南港這段解決掉，其他部分不用勞心。隔了1年報紙上說基隆捷運路線要改，改路線環評要不要重做，可行性評估、都市計畫也都要重做。預算從425億元變成697億元，「我跟大家保證，一定蓋不起來。」從基隆輕軌變基隆捷運，基隆捷運再改路線，「一樣，請大家放心，假的。」

柯文哲說，基隆捷運八堵到基隆這一段，鐵軌兩邊都是房子，如果台鐵不拆，要再加捷運進來，「你要拆哪一邊你自己講」。單單南鐵東移就鬧得多大，現在在基隆要再拆一邊房子，要拆哪一邊？後來才發現八堵到基隆這一段沒有講，沒有計畫，才知道也是假的。

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