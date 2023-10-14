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嗆戴湘儀是「花瓶」被要求道歉 陳乃瑜：不要炒作新聞

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市議員陳乃瑜。本報資料照
新北市議員陳乃瑜。本報資料照

新北市議會第一審查會昨天專案報告城市外交，發言過程中，民進黨議員陳乃瑜嗆國民黨議員戴湘儀「你就是護航的花瓶」，引發軒然大波。戴湘儀在臉書發文要求陳乃瑜道歉，陳乃瑜表示，作為民意代表不監督市政府，還反過來護航，人民都看在眼裡。

陳乃瑜表示，請國民黨議員不要炒作新聞、轉移焦點，不要繼續為侯友宜護航。昨天在議會審查會上，是新北市祕書處公然拒絕提供新北市政府收到的國際交流邀請，以及拒絕參加的理由，明顯不尊重議會、藐視議會。

陳乃瑜接著說，當審查會主席已經裁示，要求祕書處提供資料供議員審查，戴議員竟然宣稱「秘書處可以提供才提供」，還反過來要民進黨議員要尊重新北市政府，此番誇張的言論，無疑是閹割議員職權，更無視會議主席裁定，根本就是反民主，違背選民所託。

 自己有經過審查會主席同意後發言，質疑戴議員有失民意代表監督市政職責，但戴議員卻在她的發言時間，透過麥克風大聲發言壓制。

陳乃瑜表示，秘書處長饒慶鈺面對議員質詢，從不正面回答問題，更不願提供資料，慣用伎倆就是先拒絕提供資料來拖延會議時間，為了幫侯友宜競選總統，完全把應受議會監督和公開透明的責任，視而不見，整個秘書處早就成為侯友宜競選辦公室一環，她提醒新北市政府切勿隱匿瀆職。

議員 陳乃瑜 戴湘儀

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