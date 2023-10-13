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國民黨公布五場萬人造勢拚全台串連 團結促政黨輪替

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
圖為國民黨總統參選人侯友宜今到嘉義縣太保市參加青年挺侯後援會授旗典禮。記者劉學聖／攝影
圖為國民黨總統參選人侯友宜今到嘉義縣太保市參加青年挺侯後援會授旗典禮。記者劉學聖／攝影

國民黨今公布五場「萬人造勢大會」的時間、地點，屆時國民黨當地執政縣市長首長，包括台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、台北市長蔣萬安等，都將站出來力挺國民黨總統參選人侯友宜與立委提名人。國民黨呼籲全台民眾踴躍與會，共同發出對民進黨執政亂象的不滿聲音，一起守護中華民國，實現「政黨輪替，台灣更好」的目標。

國民黨發言人楊智伃說明五場「萬人造勢大會」時間、地點如下：

(一)10月14日周六晚間18時30分，侯友宜總統暨立委新北市競選總部成立大會，地點：板橋第一運動場廣場（新北市板橋區漢生東路278號）。

(二)10月20日周五晚間18時30分，「來台中 挺友宜」侯友宜參選總統暨台中市立委提名人誓師大會，地點：沙鹿區運19棒壘場（台中市沙鹿區保順一街105號）。

(三)10月21日周六晚間17時30分，「2024守護中華民國」侯友宜總統暨立法委員桃園市競選總部成立大會，地點：中壢區中美路二段、中豐路路口。

(四)10月28日周六晚間18時30分，侯友宜造勢大會，地點：鳳山捷運西站後方台糖空地（高雄市鳳山區自由路、青年路路口）。

(五)11月4日周六下午15時，侯友宜總統候選人萬人造勢大會台北場，地點：台北市政府前廣場（台北市信義區市府路1號）。

楊智伃說明，明晚間新北市舉辦的首場萬人造勢大會，除國民黨主席朱立倫出席力挺外，包括前總統馬英九、前副總統蕭萬長、前國民黨主席吳伯雄、洪秀柱、前立法院長王金平以及前高雄市長韓國瑜等都將與會，表達全力支持侯友宜的決心，全黨將一同奮戰，營造團結氣勢，力拚明年實現政黨輪替。

楊智伃強調，民進黨七年多執政之下，外交失靈、兩岸停滯、治安敗壞、物價高漲、民生凋敝，且貪腐弊案層出不窮，包括綠能弊案、台南光電爐渣案、疫苗採購案、imB吸金詐騙案等，多位綠營人士牽涉其中，但只看到民進黨包庇、護短，不肯認錯，相信唯有下架民進黨，才能讓弊案的真相大白；也唯有政黨輪替，才能讓台灣振衰起敝、恢復榮景。

選戰關鍵時刻，楊智伃指出，五場萬人造勢大會是宣示團結的決心，民調顯示65%民眾支持2024政黨輪替，國民黨身為最大在野黨絕對不會辜負人民的最大期待，將會讓全民看到團結一心的國民黨，與全民站在一起，為守護中華民國、守護下一代幸福而努力。

國民黨 侯友宜

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