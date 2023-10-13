翁重鈞喊話嘉義大團結 盼翁章梁「想當年」支持侯友宜
國民黨總統參選人侯友宜今參加嘉義縣青年挺侯授旗典禮。不分區立委翁重鈞上台致詞，呼籲縣長翁章梁要團結，就如同當初在故鄉喊話「要讓義竹鄉出第一位縣長」，現在也要團結讓嘉義出第一位總統，共同盼望嘉義子弟當選總統，提拔故鄉人才。
翁重鈞說，當初翁章梁選嘉義縣長時，曾經回到故鄉義竹鄉喊話大團結，要讓義竹鄉出第一位縣長，讓他覺得很感動，希望現在翁章梁也能繼續支持故鄉，繼續喊話嘉義大團結，讓侯友宜成為嘉義首位當選總統的人，若有機會遇到翁章梁，一定呼籲他要提拔故鄉人才。
翁重鈞表示，他也算是「立法院其中一寶」，從擔任第1屆立法委員到現在，已經連續8屆當選立法委員，目前是立法院唯一做過8屆的立委，因為他選過比較多屆，所以他和曾銘宗、溫玉霞一起上台，由他代表3人感謝鄉親支持，也利用機會感謝大家多年疼惜。
翁重鈞說，曾銘宗是溪口鄉的庄腳囝仔，也是立法院國民黨團總召集人，專精財經領域，可謂是立法院的「一把手」。溫玉霞是朴子媳婦，她和丈夫吳松柏都曾任世界台商會總會長，負責聯誼、合作工作，共同盼望嘉義子弟當選總統。
翁重鈞說，他是最顧農漁民權益的「老農派」立委，老農津貼從過去4千元領到現在8千元，侯友宜喊出1萬元，更照顧農民。另，稻穀10年都沒調價，希望侯友宜當選後調高價格，再加上65歲以上老人健保費國家出，85歲以上由醫院統聘看護等政策，一定要讓侯友宜當選。
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