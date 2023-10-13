明揚大火後 藍委提四訴求照顧消防員

屏東明揚大火造成多人死傷，造成四位消防人員殉職。警消背景的國民黨立委游毓蘭今舉行記者會，提出四點訴求，包含警消的退撫制度所得替代率比照國軍，最高有95%的所得替代率；對於執行公務傷病的消防員，給予實際的醫療需求照護；建立消防員重大救災事故後的身心照顧制度；救災後倖存者應有具體的陞遷或獎勵措施。

游毓蘭表示，102年至111年全國消防員殉職30人、因公死亡9人、因公失能4人，因公受傷914人。每次災害後，警消及員工的醫療、身心健康復原等都需要政府具體支持。她提出四點訴求，一是警消的退撫制度所得替代率比照國軍，最高有95%的所得替代率；二是對於執行公務傷病的消防員，給予實際的醫療需求照護。她舉例，109年2月13日高雄鳳祥分隊消防車翻覆事故，小隊長馮永昌傷重殉職，隊員賴統生、分隊長曾柏雄受到重傷，開始醫療復健，過程中卻被醫院要求每4周就要轉院，原因是健保陋規，災害受傷的員工也是如此，這對病人及家屬造成加倍的痛苦與折磨。

游毓蘭提到，三是消防員在重大救災事故後，經常有嚴重心理創傷，政府應該建立具體制度，顧及消防員的身心照顧需求；四是除了對殉職者入祀忠烈祠等備極哀榮的措施外，倖存的在職者有人截肢、有80%大面積灼傷，政府能否對倖存者也有具體的陞遷或獎勵措施？

國民黨立委廖婉汝表示，明揚大火後，明揚雖拿出5億信託，做傷者跟亡者的補償，但是夠嗎？如果地方沒有做些機制，未來身心療傷跟復健一路走來辛苦。她呼籲屏東縣政府重視，傷者定期轉院問題以及後續身心復原，不只警消，員工也同樣會面臨。

新北市立委參選人林國春指出，民進黨對警消的照顧不能流於口號，重大案子跟事件有可能無法避免，發生後如何面對跟處理，建置完善醫療機制，照顧警消的創傷後壓力症候群（PTSD），他在美國警察局共三個月，美國重大事件發生後通常都有機制，要求現場救災、救護或經歷槍戰甚至打火的弟兄強制休假，接受心理上的輔導。他也認為，警察臨檢執法所收入的緩起訴金，應用於執行相關勤務遇有死亡、傷病等照顧。

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